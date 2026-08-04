LND e A.Di.Se. sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo: la soddisfazione di Marotta

“Accogliamo con grande soddisfazione il completamento dell’iter che ha portato alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo per l’area del dilettantismo". Così il presidente dell'Inter , nonché numero uno dell'A.Di.Se. , Giuseppe Marotta in merito al nuovo Accordo Collettivo per l’area del dilettantismo . "Un sincero apprezzamento va alla Lega Nazionale Dilettanti per il lavoro svolto e per aver promosso un confronto costruttivo con le associazioni di categoria, recependo anche le indicazioni formulate da A.Di.Se a tutela delle figure dirigenziali che operano quotidianamente nel calcio dilettantistico”, sottolinea Marotta.

Un passo avanti per tutto il movimento dilettantistico

"Un risultato di grande valore, che riconosce finalmente adeguate garanzie ai Direttori Sportivi e ai Collaboratori della Gestione Sportiva, disciplinandone i rapporti di lavoro in ambito LND e valorizzando una componente fondamentale per la crescita delle società sportive. Per A.Di.Se.- si legge sui canali social dell'organizzazione - l’accordo assume un significato particolare: offre tutela concreta alla figura del Collaboratore della Gestione Sportiva, ruolo fortemente voluto e valorizzato dall’Associazione nel tempo, formando oltre 1.000 professionisti attraverso i propri percorsi di alta formazione. Un passo avanti per tutto il movimento dilettantistico: più qualità nell’organizzazione sportiva, più certezze per chi lavora ogni giorno con competenza e responsabilità. A.Di.Se. continuerà a collaborare con le istituzioni federali per consolidare, nelle prossime stagioni, questo percorso di tutela e valorizzazione delle figure dirigenziali".