Vlahovic fa baldoria a Belgrado: si scatena ad un party in attesa di una squadra

Dusan Vlahovic non ha ancora deciso cosa fare nel suo futuro, ma nel frattempo si diverte a un party . Nel web stanno circolando dei video nelle ultime ore dove si vede l'ex attaccante della Juventus mentre si scatena a una festa a Belgrado, tra musica tradizionale, canti e balli. Una serata esclusiva che Vlahovic ha passato insieme all'ex giocatore del Torino Nemanja Radonjic e il suo ex compagno alla Fiorentina Aleksa Terzic , oggi al Salisburgo.

Vlahovic si scatena a Belgrado: tra la ricerca della squadra e il futuro incerto

Un po' di divertimento anche per staccare la testa da quello che sta succedendo riguardo il suo futuro. Una volta terminato il contratto con la Juventus e aver rifiutato il rinnovo che gli era stato proposto dai bianconeri, Vlahovic si aspettava uno scenario decisamente diverso. Così non è stato, e ora a inizio agosto si ritrova ancora senza una squadra che accetti le sue condizioni. L'attaccante serbo vorrebbe rimanere nei top 5 campionato europei, ma gli unici pronti a soddisfare le sue richieste economiche arrivano dalla Turchia, con il Besiktas di Italiano che è in pressing sul giocatore da settimane.

L'ad della Juve Carnevali ha anche allontanato un suo possibile ritorno ai bianconeri: "Non l'ho mai incontrato, so che la Juve gli aveva fatto una proposta ma che non è stata accettata. La cosa è molto semplice. Non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti ma, ripeto, lui non l'ho mai incontrato".