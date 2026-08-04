Caos Infantino, il numero due della Fifa lo attacca: "Una serie di eventi triste e riprovevole"
Il numero 2 della Fifa, il segretario generale Mattias Grafström, ha definito il fallito piano di investimenti privati per i Mondiali una "serie di eventi tristi e riprovevoli, che fortunatamente si sono conclusi con l'abbandono definitivo del progetto Ffe". Grafström si è espresso in una e-mail inviata al personale della FIFA, visionata dai media inglesi, ricordando che "le persone, le difficoltà e gli episodi sfortunati vanno e vengono; l'istituzione, la sua missione e la sua responsabilità nei confronti del calcio mondiale continuano".
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