La Giordania si scaglia contro la Fifa: "Ricattato per appoggiare Infantino" 

La Giordana contro la Fifa di Infantino

"Durante i Mondiali, mi è stato comunicato verbalmente che se avessi appoggiato Infantino questo avrebbe aiutato notevolmente la nostra Federcalcio. In Giordania siamo orgogliosi di difendere i valori etici. Non lo abbiamo appoggiato prima e certamente non lo faremo ora. Ma l'intera situazione equivale a un ricatto e ci rifiutiamo di cedere a questo", ha scritto il principe Ali bin al-Ḥusayn. ù

Il post del principe

"Non c'è scarsità di problemi riguardo alla Fifa. Permettetemi di iniziare chiarendo quali sono alcuni di questi" da una prospettiva federale, "in particolare quella della Giordania che partecipa per la prima volta a una Coppa del Mondo. Siamo un piccolo paese con un budget minimo per la nostra federazione e abbiamo dovuto affrontare enormi ostacoli. Primo, portare i nostri tifosi negli Usa: non tutti hanno ottenuto i visti, nonostante avessero i biglietti, che sappiamo essere stati venduti a prezzi esorbitanti. Secondo, stiamo venendo tassati dal governo Usa tramite la Fifa per la nostra partecipazione. Denaro che dovrebbe andare ai giocatori e allo staff. Questo non è stato il caso per coloro che hanno giocato e allestito il campo in Canada e Messico. Ma noi ci siamo trovati negli Usa, quindi ora affrontiamo questi enormi costi in tasse per aver partecipato. In terzo luogo, stiamo aspettando i premi in denaro per i nostri giocatori da dicembre per la Coppa Araba in Qatar, che è un evento Fifa. Il denaro che la nostra squadra dovrebbe ricevere per aver raggiunto la finale non è ancora stato erogato, mentre nello stesso tempo la Fifa si vanta di quanti miliardi abbia in riserva. È chiaro che il problema vero è con la leadership. Per mesi, la Fifa ha rifiutato di aiutarci su nessuno di queste o altre questioni, fino a quando mi è stato comunicato verbalmente durante la Coppa del Mondo che se avessi sostenuto Infantino, ciò avrebbe aiutato molto la nostra federazione. In Giordania ci vantiamo di mantenere valori etici. Non lo abbiamo sostenuto prima e certamente non lo faremo ora. Ma l'intera situazione equivale a un ricatto e noi rifiutiamo di cedere a quello"