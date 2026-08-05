Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

A Perth scocca l'ora di Milan-Inter . Test di lusso in Australia tra i rossoneri di Amorim e i nerazzurri di Chivu . Terza amichevole prestagionale per il Milan dopo il 7-0 al Milan Futuro e il 2-2 con il Celtic. Quarto appuntamento precampionato per l' Inter a margine del 16-0 all'Aasen, del 2-1 al Karlsruhe e dell'1-1 con il Manchester City (4-2 dcr).

Milan-Inter, l'orario

L'amichevole tra Milan e Inter è in programma oggi, mercoledì 5 luglio, alle 13 (ora italiana), all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Mandato in archivio il derby, la marcia di avvicinamento dei rossoneri all'inizio della prossima stagione continuerà con l'amichevole contro il Chelsea: appuntamento fissato per domenica 9 agosto, alle 14 (ora italiana), al Gelora Bung Karno Stadium, in Indonesia. A seguire Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, alle 16:45 (ora italiana), alla Tarczynski Arena di Breslavia. Il precampionato dei nerazzurri, invece proseguirà con un'altra amichevole a Perth, contro la Juventus, sabato 8 agosto alle 13 (ora italiana). Sabato 15 agosto, alle 19:30, tappa al San Nicola di Bari per il testo contro gli spagnoli del Real Betis.

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti di DAZN e Sky che hanno attivato la visione dei canali opzionali satellitari DAZN sul proprio abbonamento Sky, il match sarà trasmesso anche su DAZN (canale 214 di Sky).

Milan-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now, Inter TV e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.