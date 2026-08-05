Caos Fifa, la mossa di Infantino: convocata riunione d'urgenza del Cda in Marocco
RABAT (MAROCCO) - Strada sempre più in salita e senza vie d'uscite per Gianni Infantino. Il presidente della Fifa ha convocato i vertici della federazione internazionale per una riunione d'urgenza in Marocco (oggi, mercoledì 5 agosto) dopo un'altra giornata in cui l'ex numero uno dell'Uefa ha dovuto affrontare feroci critiche per il suo piano, poi abbandonato, di vendere le attività commerciali e gli eventi della Fifa, Coppa del Mondo su tutti. Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo calcistico globale della Fifa, il segretario generale Mattias Grafstrom e il principe Ali, presidente della Federazione calcistica giordana (qui i dettagli), hanno tutti espresso chiaramente la loro opposizione al progetto 'Fifa Forward Enterprise' che ha solo alimentato feroci polemiche e la dura presa di posizione della Uefa.
La mossa di Infantino
Il numero uno della Fifa, che si trova in Marocco da una settimana, ha così convocato una riunione del consiglio esecutivo a Rabat nel tentativo di trovare una soluzione alla controversia. Secondo quanto raccolto da 'BBC Sport', al delicato incontro presenzieranno il già citato Grafstrom e alcuni membri del consiglio direttivo della Fifa, tra cui il responsabile finanziario Thomas Peyer, il responsabile legale Emilio Garcia Silvero, il capo dello staff Daniel O'Toole, il responsabile delle associazioni affiliate Elkhan Mammadov e il direttore delle relazioni con i media Bryan Swanson. Attesi sviluppi nelle prossime ore.
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