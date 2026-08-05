Caos Fifa, la mossa di Infantino: convocata riunione d'urgenza del Cda in Marocco

RABAT (MAROCCO) - Strada sempre più in salita e senza vie d'uscite per Gianni Infantino. Il presidente della Fifa ha convocato i vertici della federazione internazionale per una riunione d'urgenza in Marocco (oggi, mercoledì 5 agosto) dopo un'altra giornata in cui l'ex numero uno dell'Uefa ha dovuto affrontare feroci critiche per il suo piano, poi abbandonato, di vendere le attività commerciali e gli eventi della Fifa, Coppa del Mondo su tutti. Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo calcistico globale della Fifa, il segretario generale Mattias Grafstrom e il principe Ali, presidente della Federazione calcistica giordana (qui i dettagli), hanno tutti espresso chiaramente la loro opposizione al progetto 'Fifa Forward Enterprise' che ha solo alimentato feroci polemiche e la dura presa di posizione della Uefa.