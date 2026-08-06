⁠Calcio in lutto: è morto Pippo Marchioro, storico allenatore del Cesena

Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi è morto Giuseppe "Pippo" Marchioro . L'ex calciatore e allenatore è morto all'età di 90 anni a Cesena , dove viveva e dove ha scritto la storia del club. Sabato alle 10 i funerali nella chiesa Madonna delle Rose. Da allenatore alla sua prima esperienza in Serei A aveva conquistato una storica qualificazione in Coppa Uefa. In carriera ha allenato anche il Milan, dove ha giocato anche nel settore giovanile, nella stagione 76/77.

Il mondo del calcio saluto Pippo Marchioro

Dopo la crescita nel vivaio dei rossoneri, da calciatore ha vestito le maglie di Lecco, Parma, Pro Patria, Pro Vercelli, Varese, Catanzaro e Legnano tra Serie B e C. La sua carriera da allenatore inizia al fianco di due grandissimi come vice di entrambi, Niels Liedholm al Milan e Luigi Radice al Monza. Le prime esperienza da primo allenatore arrivano con Verbania, Alessandria e Como. Nel '75-'76 conquista la chiamata del Cesena e alla sua prima esperienza in Serie A ottenne una storica qualificazione in Coppa Uefa. Il rendimento della prima stagione nella prima serie gli è valso il posto da allenatore del Milan nella stagione successiva. Esperienza che però durò poco dato che venne esonerato alla fine del girone d'andata. Tornò dunque a Cesena in B e poi nel '79-'80 portò il Como in Serie A. Nella massima serie però tornerà con l'Avellino, per poi girare tra Ancona, Prato, Barletta e Foggia in C1: celebre una sua amichevole contro il Real, persa 3-1 ma dove mise in serie difficoltà i Blancos. Guidò la Reggiana per sei stagioni dall'88, conquistando la prima storica promozione del club in Serie A nella stagione. Nel finale di carriera allena il Genoa, poi il Venezia, ancora il Cesena e infine la Triestina con la sua ultima esperienza in panchina che risale al 1997.