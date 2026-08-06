La Uefa conferma il boicottaggio alla Fifa: "Persa fiducia in Infantino". E spunta un retroscena sulla Superlega...

"Persa la fiducia nella presidenza Infantino, nulla è cambiato". Con questa dichiarazione ufficiale la Uefa ha ribadito il suo boicottaggio alla Fifa guidata da Gianni Infantino . "È rimasta invariata - si legge ancora - la perdita di fiducia nella presidenza di Gianni Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è garantino che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. L'annuncio di ieri, secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della Fifa sono d'accordo con lui, non cambia nulla", conclude la Uefa.

Il retroscena: possibile accordo tra la Fifa e la Superlega!

Nella stessa giornata di questa durissima presa di posizione della Uefa, arriva anche un retroscena bomba svelato dal 'Guardian'. La Superlega, il fallimentare progetto lanciato da alcuni top club europei, avrebbe potuto chiamarsi 'Fifa Super League', viste alcune trattative tra la Federcalcio mondiale e i club fondatori della competizione, con una partnership che prevedeva al suo interno anche una Coppa del Mondo per club ulteriormente ampliata, denominata "competizione globale per club" e direttamente collegata alla Superlega. La Fifa ha subito smentito tali indiscrezioni, ricordando "la forte disapprovazione della Fifa per il progetto di lega europea secessionista".

Anche l'Albania ritira il sostegno a Infantino

Intanto anche l'Albania ha ufficialmente ritirato il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino, per un suo secondo mandato. Lo ha reso noto la Federcalcio albanese pubblicando la lettera inviata al Segretario Generale della Fifa, Mattias Grafström, firmata dal presidente Armando Duka: "Questa decisione giunge a seguito dei recenti sviluppi nel calcio internazionale e delle posizioni espresse dalle federazioni europee in merito ai processi di governance della Fifa. La Federazione calcistica albanese rimane impegnata a collaborare con la Uefa e i suoi partner internazionali per sostenere una governance del calcio basata sulla trasparenza, l'integrità e il miglior interesse del gioco".