Da Dida a Costacurta passando per Ravanelli e Iaquinta: ecco chi giocherà allo Stadio del Conero il prossimo 26 settembre in attesa di altre novità

La community amarcord più grande d'Italia è pronta a regalare ai tifosi un nuovo appuntamento all'insegna delle emozioni, riportando in campo alcuni dei volti più amati della Serie A. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 20.

Finora sono stati ufficializzati 18 protagonisti dell'evento, altri 18 saranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Tra i nomi ancora da svelare si celano almeno un paio di figure di caratura mondiale. Al momento, la lista appare comunque di considerevole spessore. Sono presenti i campioni del mondo Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo, le leggende rossonere Dida e Alessandro Costacurta, i vincitori della Champions League del 1996 Fabrizio Ravanelli, Alessio Tacchinardi e Moreno Torricelli, oltre a Nicola Ventola, Giuseppe Pancaro, Hernanes, Cristian Brocchi e David Pizarro. Ben nutrito anche l’elenco di chi ha indossato in carriera la maglia dell’Ancona: Maurizio Ganz, Jimmy Maini, Massimo Gadda, Alessandro Nista, Pietro Parente e Massimo Agostini.

Nelle prossime settimane conosceremo il resto dei protagonisti che verranno svelati sul web attraverso i profili ufficiali di Operazione Nostalgia.

Come da tradizione, il giorno dell’evento sarà allestito il Fan Village, a ingresso gratuito, dove i tifosi provenienti da tutta Italia potranno vivere, a partire dalle ore 10,30, l'atmosfera tipica del raduno, incontrare alcuni dei protagonisti e partecipare alle iniziative organizzate per l'occasione.

Quello di Ancona rappresenta un nuovo capitolo di un percorso iniziato ormai dieci anni fa e che ha portato Operazione Nostalgia a riempire gli stadi di tutta Italia, riportando sul campo oltre 200 ex calciatori e coinvolgendo più di 140 mila spettatori. Anche questa volta l'obiettivo è lo stesso: celebrare la passione per il calcio attraverso i suoi protagonisti più iconici e regalare ai tifosi un'esperienza che va ben oltre i novanta minuti.

Andrea Bini Founder & CEO ON Sport: “Siamo felici di riportare in campo anche stavolta tanti calciatori che hanno fatto innamorare la gente e che nel corso degli anni hanno contribuito a far crescere il senso di aggregazione e condivisione tra le tifoserie di tutta Italia. Per noi è motivo di grande orgoglio alimentare una tradizione di sentimenti ed emozioni che costituisce parte del patrimonio sociale del nostro Paese e che è necessario non disperdere. Le Marche rappresentano una tappa inevitabile del nostro percorso, sia per il grande numero di appassionati legati ad Operazione Nostalgia, sia per il prestigio dei protagonisti, capaci di scrivere, sul territorio, pagine importanti del nostro calcio”.

I biglietti sono già disponibili sul sito di ticketone. il costo varia dagli 11 ai 17 euro