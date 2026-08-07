Augsburg-Sassuolo, guarda l'amichevole in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport

C'è un solo modo per vivere uno degli appuntamenti più affascinanti della preseason neroverde: ecco l'orario del calcio d'inizio e tutte le info sul test in Germania

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Pubblicato il 07.08.2026, 12:18

Sarà un grande pomeriggio di calcio internazionale alla WWK Arena di Augusta, in Germania, dove il Sassuolo di Alberto Aquilani sfiderà la squadra di casa nell'amichevole, in programma sabato 8 agosto alle 15.30, che il Corriere dello Sport trasmetterà in diretta esclusiva gratuita sul proprio canale YouTube. Un appuntamento imperdibile, a poche settimane dal via della Serie A e di una stagione che dovrà vedere i neroverdi nuovamente protagonisti.



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