Augsburg-Sassuolo, guarda l'amichevole in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport
Sarà un grande pomeriggio di calcio internazionale alla WWK Arena di Augusta, in Germania, dove il Sassuolo di Alberto Aquilani sfiderà la squadra di casa nell'amichevole, in programma sabato 8 agosto alle 15.30, che il Corriere dello Sport trasmetterà in diretta esclusiva gratuita sul proprio canale YouTube. Un appuntamento imperdibile, a poche settimane dal via della Serie A e di una stagione che dovrà vedere i neroverdi nuovamente protagonisti.
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