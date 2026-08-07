Il Borussia Dortmund vuole la baby stella Scaglione, ma il Genoa fa muro: rifiutato un milione di euro

Il Genoa fa muro con il Borussia Dortmund. Nelle ultime ore il club tedesco ha formalizzato un'offerta da un milione per la baby stellina Scaglione, 16 anni, talento del vivaio. Il Genoa, però, rifiuta e fa di tutto per tenersi stretto uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Scaglione sarebbe stato aggregato alle giovanili in un primo momento per poi, a tempo debito, andare in prima squadra. Più o meno lo stesso percorso di Samuele Inacio. Il Genoa, però, ad ora ha detto no, anche perché al ragazzo, già in panchina in Serie A a 15 anni, al compimento dei 16 è stato fatto firmare il primo contratto da professionista.