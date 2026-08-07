Fifa: in Colombia Infantino riceve il sostegno del calcio sudamericano
Mentre la Uefa lo ripudia ufficialmente e mezzo mondo si interroga sull'opportunità di accordare ancora fiducia all'uomo che vorrebbe privatizzare i Mondiali di calcio, Gianni Infantino, presidente della Fifa, continua a fare incetta di manifestazioni di vicinanza dal calcio sudamericano, lanciando un messaggio abbastanza chiaro: non sarà così semplice spodestarlo.
Infantino vola in Colombia e incassa consensi
A Calì, in Colombia, dove era appena arrivato per celebrare l'insediamento del nuovo presidente Abelardo de la Espriella, in piena bufera, dopo aver perorato l'ingresso di investitori privati nell'organizzazione dei prossimi campionati del Mondo, Gianni Infantino incassa un inatteso consenso diffuso. Quello della Conmebol, che pur contando solamente dieci membri, fa valere il suo peso specifico. Così, dopo il sostegno dell'Argrentina e del Paraguay, quello di Venezuela ed Ecuador costituisce una base elettorale affatto scontata in vista delle urne di marzo 2027.
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