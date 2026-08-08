Dove vedere Juve-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Juve e Inter sono pronte a darci un assaggio di Serie A in anticipo. In Australia, infatti le due squadre si affronteranno in un'amichevole di lusso per testare il lavoro della preparazione estiva in vista dell'inizio del campionato italiano.

Juve-Inter, l'orario

L'amichevole tra Juve e Inter è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 13:00 (ora italiana), all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio della Serie A: l'Inter debutterà contro il Monza il 22 agosto, la Juve il 23 contro il Frosinone.

Dove vedere Juve-Inter in diretta tv

Juve-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.