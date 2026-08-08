Dove vedere Chelsea-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Chelsea-Milan, l'orario

L'amichevole tra Chelsea e Milan è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 14:00 (ora italiana), al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, in Indonesia. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio dei campionati: il Chelsea debutterà contro il Fulham il 24 agosto, il Milan il 23 contro il Torino.

Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv

Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Chelsea-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.