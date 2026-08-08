Dove vedere Chelsea-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il derby contro l'Inter, prosegue la tournée del Milan che stavolta affronterà il Chelsea in un'altra amichevole di lusso prima dell'inizio del campionato di Serie A, ormai sempre più vicino. Le due squadre si affronteranno in un test importante per verificare il lavoro della preparazione estiva in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.
Chelsea-Milan, l'orario
L'amichevole tra Chelsea e Milan è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 14:00 (ora italiana), al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, in Indonesia. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio dei campionati: il Chelsea debutterà contro il Fulham il 24 agosto, il Milan il 23 contro il Torino.
Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv
Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Chelsea-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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