Dove vedere Brighton-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Brighton-Roma, l'orario

L'amichevole tra Brighton e Roma è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 16:00 (ora italiana), al , all'American Express Stadium di Brighton, in Inghilterra. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio dei campionati: il Brighton debutterà contro l'Aston villa il 23 agosto, la Roma il 24 contro la Fiorentina.

Dove vedere Brighton-Roma in diretta tv

Brighton-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Brighton-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.