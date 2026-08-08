Dove vedere Brighton-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il test contro il Newport County, prosegue la preparazione estiva della Roma nel Regno Unito. Con l'inizio del campionato di Serie A ormai sempre più vicino, stavolta i giallorossi se la vedranno contro gli inglesi del Brighton & Hove Albion Football Club. Le due squadre si affronteranno in un test importante per verificare il lavoro della preparazione estiva in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.
Brighton-Roma, l'orario
L'amichevole tra Brighton e Roma è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 16:00 (ora italiana), al , all'American Express Stadium di Brighton, in Inghilterra. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio dei campionati: il Brighton debutterà contro l'Aston villa il 23 agosto, la Roma il 24 contro la Fiorentina.
Dove vedere Brighton-Roma in diretta tv
Brighton-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Brighton-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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