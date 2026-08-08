Dove vedere Napoli-Celta Vigo in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la vittoria sull'Osasuna, prosegue la preparazione a Castel di Sangro per il Napoli di Allegri che affronterà un'altra squadra spagnola, stavolta il Celta Vigo, in amichevole con vista sulla Serie A, ormai sempre più vicinà. Le due squadre si affronteranno in un test importante per verificare il lavoro della preparazione estiva in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.
Napoli-Celta Vigo, l'orario
L'amichevole tra Napoli e Celta Vigo è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 21:00, allo stadio ‘Teofilo Patini' di Castel di Sangro. Per entrambe le squadre mancano pochi giorni prima dell'inizio dei rispettivi campionati: il Napoli debutterà contro il Genoa il 22 agosto, mentre il Celta Vigo il 16 proprio contro l'Osasuna.
Dove vedere Napoli-Celta Vigo in diretta tv
Napoli-Celta Vigo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Il match sarà visibile, in pay-per-view, anche su OneFootball.
Napoli-Celta Vigo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il match sarà visibile, in pay-per-view, anche sull'app di OneFootball.
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