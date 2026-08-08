Dove vedere Napoli-Celta Vigo in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Celta Vigo, l'orario

L'amichevole tra Napoli e Celta Vigo è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 21:00, allo stadio ‘Teofilo Patini' di Castel di Sangro. Per entrambe le squadre mancano pochi giorni prima dell'inizio dei rispettivi campionati: il Napoli debutterà contro il Genoa il 22 agosto, mentre il Celta Vigo il 16 proprio contro l'Osasuna.

Dove vedere Napoli-Celta Vigo in diretta tv

Napoli-Celta Vigo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Il match sarà visibile, in pay-per-view, anche su OneFootball.

Napoli-Celta Vigo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il match sarà visibile, in pay-per-view, anche sull'app di OneFootball.