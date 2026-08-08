Dove vedere Manchester United-Psg in tv? Dazn o Sky, orario

Amichevole di lusso tra Manchester United e Paris Saint-Germain : le due squadre si affronteranno in un test importante per verificare il lavoro della preparazione estiva in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.

Manchester United-Psg, l'orario

L'amichevole tra Manchester United e Paris Saint-Germain è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 17:00, allo stadio Nya Ullevi di Goteborg, in Svezia. Per entrambe le squadre mancano pochi giorni prima dell'inizio dei rispettivi campionati: i Red Devils debutteranno contro l'Hull City il 22 agosto, mentre il Psg il 16 proprio contro il Lens.

Dove vedere Manchester United-Psg in diretta tv

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva dell'incontro tra Manchester United e Psg nel nostro Paese. Di conseguenza, la diretta della sfida non risulta visibile sul territorio italiano attraverso i canali e le piattaforme ufficiali.

Manchester United-Psg, dove vederla in streaming

Come detto, non è prevista alcuna copertura o in streaming dell'incontro nel nostro Paese. Di conseguenza, la diretta della sfida non risulta visibile sul territorio italiano attraverso i canali e le piattaforme ufficiali. Potrete però seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.