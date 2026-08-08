Dove vedere Ferencvaros-Real Madrid in tv? Dazn o Sky, orario
Prosegue la preparazione estiva del nuovo Real Madrid di Mourinho: i Blancos affronteranno gli ungheresi del Ferencvaros con vista sulla Liga, ormai alle porte. Anche per questo si tratta di un test importante per le due squadre, pronte a verificare il lavoro delle ultime settimane in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.
Ferencvaros-Real Madrid, l'orario
L'amichevole tra Ferencvaros e Real Madrid è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 19:00, allo Ferencvaros Stadion di Budapest, in Ungheria. Tra pochi giorni (22 agosto) le Merengues debutteranno nel campionato spagnolo: la prima giornata sarà in trasferta contro l'Espanyol.
Dove vedere Ferencvaros-Real Madrid in diretta tv
Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva dell'incontro tra Ferencvaros e Real Madrid nel nostro Paese. Di conseguenza, la diretta della sfida non risulta visibile sul territorio italiano attraverso i canali e le piattaforme ufficiali.
Ferencvaros-Real Madrid dove vederla in streaming
Come detto, non è prevista alcuna copertura o in streaming dell'incontro nel nostro Paese. Di conseguenza, la diretta della sfida non risulta visibile sul territorio italiano attraverso i canali e le piattaforme ufficiali. Potrete però seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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