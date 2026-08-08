Il Telegraph e quel gossip su Infantino: “Quando era segretario Uefa...”. Lui smentisce

Non c'è pace per il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Dopo le ultime turbolenti ore (qui i dettagli sulla sfiducia norvegese) il numero uno della Federcalcio internazionale deve fare i conti con una nuova accusa, stavolta a luci rosse. Secondo le indiscrezioni riportate dall'edizione online del 'The Telegraph' il dirigente svizzero, ai tempi in cui era segretario generale dell'Uefa, avrebbe avuto una storia d'amore con una collega alla quale promise mari e monti pur di farle fare carriera. Durante la loro presunta relazione, Infantino avrebbe fatto in modo che la donna - la cui identità non è stata resa pubblica - venisse promossa in un ruolo più prestigioso e con uno stipendio più alto. Quando la donna lasciò Nyon, Infantino le diede come 'buonuscita' un assegno a sei cifre, coprendo inoltre i costi di un master universitario.