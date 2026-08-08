Lutto per Lionel Messi: è morto il papà Jorge
È morto Jorge Messi, il papà di Lionel. Il decesso è avvenuto ieri sera alle 22 in un ospedale nella città di Rosario, in Argentina, come riportano tutti i media locali. L'imprenditore e rappresentante del calciatore e capitano della nazionale argentina aveva 68 anni e combatteva da tempo contro una lunga malattia, che gli aveva impedito di partecipare ai Mondiali 2026 e di stare accanto al figlio nella sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol è stato il capofamiglia, la guida della famiglia della Pulce, colui che si è fatto carico di tutte le sue responsabilità anche fuori dal campo. È stato lui a battersi per far sì che Leo ricevesse le cure necessarie quando era ancora un giovane giocatore al Newell's e poi lo incoraggiò nel trasferimento in Europa per tentare la fortuna al Barcellona, che decise di scommettere sul quel giovanissimo e brillante calciatore che aveva bisogno di una terapia ormonale per svilupparsi fisicamente, mentre la madre si occupava del resto della famiglia a Rosario. Da allora, la sua presenza è stata legata a ogni tappa della vita sportiva del giocatore che sarebbe poi diventato icona mondiale del calcio: blaugrana, nazionale argentina, Paris Saint-Germain, Inter Miami e ogni trattativa chiave della sua straordinaria carriera.
Una presenza silenziosa, mai ingombrante e sempre dedita all'amore per la sua famiglia, come ha confermato in ogni intervista il numero 10: "Mio padre è sempre stato al mio fianco. Abbiamo passato momenti molto difficili. A volte mi chiudevo in camera mia a piangere da solo, o faceva lo stesso lui, senza che io me ne accorgessi. Facevamo finta di stare bene, ma non era così. Mio padre mi chiedeva cosa volessi fare, se volevo continuare o se dovevamo tornare indietro. Io volevo continuare e lui è rimasto con me”.
Le lacrime di Messi al Mondiale
Tante purtroppo le notizie sulla falsa morte di Jorge, che sono iniziate a circolare durante la Coppa del Mondo, con la famiglia Messi costretta a rilasciare una nota in cui chiariva che Jorge era "sotto osservazione medica, in via di guarigione e con progressi favorevoli nel contesto della sua condizione". Nel match vinto dall'Argentina contro l'Algeria, Leo scoppiò a piangere in campo, dopo aver siglato la tripletta personale: una scena che catturò l'attenzione di tutti. "Ho attraversato dei giorni difficili legati a situazione personale e familiare", aveva detto senza però entrare nei dettagli ma ringraziando i compagni di squadra e dallo staff tecnico per il supporto ricevuto durante quel periodo difficile. Sfortunatamente con la morte di Jorge, Messi e i suoi famigliari perdono un pilastro fondamentale e insostituibile nelle loro vite.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS