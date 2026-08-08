Lutto per Lionel Messi: è morto il papà Jorge

È morto Jorge Messi, il papà di Lionel. Il decesso è avvenuto ieri sera alle 22 in un ospedale nella città di Rosario, in Argentina, come riportano tutti i media locali. L'imprenditore e rappresentante del calciatore e capitano della nazionale argentina aveva 68 anni e combatteva da tempo contro una lunga malattia, che gli aveva impedito di partecipare ai Mondiali 2026 e di stare accanto al figlio nella sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol è stato il capofamiglia, la guida della famiglia della Pulce, colui che si è fatto carico di tutte le sue responsabilità anche fuori dal campo. È stato lui a battersi per far sì che Leo ricevesse le cure necessarie quando era ancora un giovane giocatore al Newell's e poi lo incoraggiò nel trasferimento in Europa per tentare la fortuna al Barcellona, che decise di scommettere sul quel giovanissimo e brillante calciatore che aveva bisogno di una terapia ormonale per svilupparsi fisicamente, mentre la madre si occupava del resto della famiglia a Rosario. Da allora, la sua presenza è stata legata a ogni tappa della vita sportiva del giocatore che sarebbe poi diventato icona mondiale del calcio: blaugrana, ​​nazionale argentina, Paris Saint-Germain, Inter Miami e ogni trattativa chiave della sua straordinaria carriera.