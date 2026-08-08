Va in archivio un sabato sera di grande calcio a Udine. Al Bluenergy Stadium l' Udinese si è aggiudicata la Friuli Venezia Giulia Cup , torneo amichevole triangolare con tre match da quarantacinque minuti, battendo 1-0 il Nottingham Forest e il Barcellona . Gli inglesi sono stati piegati da una rete di Solet ; i blaugrana, privi dei giocatori che si sono laureati campioni del mondo con la Spagna, che stanno sfruttando gli ultimi giorni di ferie, sono stati invece sconfitti grazie a una gol di Bayo . Il Barcellona ha a sua volta battuto con il finale di 1-0 il Nottingham Forest con un rigore trasformato da Raphinha . Rivivi la diretta.

23:27

L'Udinese alza il trofeo

E l'Udinese può far festa: alza al cielo la Friuli Venezia Giulia Cup.

23:19

Zaniolo premiato come miglior giocatore della FVG Cup

Zaniolo premiato come miglior giocatore della Friuli Venezia Giulia Cup: a premiarlo il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo.

23:10

Runjaic: "Kristensen e Solet? Non parlo di mercato"

Kosta Runjaic a Sky: "Innanzitutto complimenti a tutti per l'organizzazione di questo triangolare. Kristensen e Solet? Non parlo di mercato. Sono due ottimi difensori. Felice per aver battuto Nottingham Forest e Barcellona? Certo, benvenuta Europa (ride)".

23:07

L'Udinese batte il Barcellona e vince la Friuli Venezia Giulia Cup!

L'Udinese batte 1-0 il Barcellona con un gol di Bayo al 45' e vince la Friuli Venezia Giulia Cup.

23:04

46' - Cambio Udinese

Cambia l'Udinese: Zarraga fa posto a Camara.

23:03

45' - Gol di Bayo, Udinese-Barcellona 1-0

Gol di Bayo. Cross di Gueye, Bayo supera Szczescy con un tocco delizioso.

22:59

42' - Udinese-Barcellona, Palma sfiora il gol

Calcio d'angolo, la palla arriva dalle parti di Palma che non arriva all'appuntamento col gol.

22:58

41' - Udinese pericolosa con Gueye

Lancio di Zarraga per Gueye, Szczescy si rifugia in calcio d'angolo.

22:54

37' - Ritmi blandi

I cambi rallentano il ritmo in campo. Barcellona-Udinese è inchiodata sullo 0-0.

22:44

27' - Ancora due cambi nel Barcellona

Doppio cambio Barcellona: dentro Fernandez e Marques per Adeyemi e Christenen.

22:41

24' - Gueye resta a terra

Gueye colpito duro: resta a terra per qualche istante, poi si rialza.

22:36

19' - Gueye pericoloso

L'Udinese si affaccia nell'area del Barcellona: Gueye non arriva all'impatto col pallone per questione di centimetri ed istanti.

22:33

16' - Cinque cambi per il Barcellona

Cinque cambi nel Barcellona: fuori Farinas, Abdelkarim, Espart, Martin e Pesquer, dentro Fort, Balde, Cortes, Bisiwu e Goren.

22:30

13' - Piana para in due tempi

Adeyemi sfida Ebosse, taglia dentro il campo e calcia: Piana blocca in due tempi.

22:29

12' - L'Udinese tiene bene il campo

Si difende bene l'Udinese, che non concede spazi al Barcellona.

22:28

11' - Colpo dei testa di Christensen

Colpo di testa di Christensen, brivido per l'Udinese.

22:27

10' - Tiro di Tunkara

Tunkara ci prova, palla sporcata in angolo.

22:22

5' - Possesso palla del Barcellona

Il Barcellona si affida al possesso palla per contenere la vivacità dell'Udinese. Da segnalare un tiro di Bernal.

22:19

2' - Udinese subito in attacco

Bayo firma l'avvio aggressivo dell'Udinese contro il Barcellona: servito sulla destra, tira di controbalzo e sfiora il gol.

22:18

1' - Partiti

Inizia Udinese-Barcellona.

22:14

Udinese-Barcellona, le formazioni ufficiali

UDINESE (4-4-2): Piana; Palma, Kristensen, Bertola, Ebosse; Gueye, Zarraga, Miller, Arizala; Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Espart, Christensen, Martin, Pesquer; Tunkara, Bernal, Farinas; Adeyemi, Abdelkarim, Kluivert. Allenatore: Flick.

22:10

E ora Udinese-Barcellona

Udinese-Barcellona decisiva per la Friuli Venezia Giulia Cup dopo i sucessi dei bianconeri e dei blaugrana contro il Nottingham Forest.

21:59

Finisce qui! Il Barcellona batte il Nottingham Forest

Il Barcellona vince 1-0 contro il Nottingham Forest e aggancia a quota 3 punti l'Udinese. In arrivo una vera e propria finale del triangolare.

21:57

46' - Gol di Raphinha, Barcellona-Nottingham Forest 1-0

Raphinha incrocia e non lascia scampo a Sels.

21:54

45' - Calcio di rigore per il Barcellona

Tocco di braccio Milenkovic su tentativo di sombrero di Fermin Lopez, calcio di rigore per il Barcellona.

21:51

42' - Barcellona-Nottingham Forest, colpo di testa di Igor Jesus

Sugli sviluppi di un un calcio d'angolo Igor Jesus colpisce di testa: palla di poco a lato.

21:48

39' - Ndoye a un passo dal gol

Passaggio filtrante per Ndoye, che a tu per tu con Szczesny cerca di correggere la palla in rete in scivolata ma trova il corpo dell'ex portiere della Juve.

21:44

35' - Palo del Barcellona!

Palo pieno del Barcellona con un tiro di prima intenzione di Farinas! Abdelkarim prova a ribadire in rete, ma Sels salva da terra.

21:39

30' - Palo di Gibbs-White! Poi Raphinha reclama un calcio di rigore

Gibbs-White centra il palo con un tiro dall'out mancino, il Barcellona riparte e reclama un altro penalty per una spallata di Murillo su Raphinha.

21:34

25' - Barcellona-Nottingham Forest, botta e risposta Igor Jesus e Adeyemi

Igor Jesus pericolosissimo: palla di poco alta sulla traversa. La risposta del Barcellona è affidata ad Adeyemi, che finisce a terra e reclama un calcio di rigore.

21:31

22' - Il Nottingham Forest si difende con ordine

Il Barcellona insiste con il possesso palla ma non riesce a servire e innescare Raphinha e Adeyemi.

21:25

16' - Szczesny attento

Cross di Ola Aina, Szczesny è attento e allontana il pericolo.

21:22

13' - Tiro di Neco Williams

Neco Williams col destro al volo: palla sul fondo. Nottingham Forest pericoloso.

21:19

10' - Barcellona-Nottingham Forest, i ritmi si abbassano

Dopo le fiammate iniziali i ritmi di Barcellona-Nottingham Forest si sono abbassati.

21:14

5' - Avvio di gara vivace

Parte bene il Nottingham Forest, che attacca sulle fasce. Il Barcellona risponde con un possesso palla prolungato: tentativo di cross basso di Raphinha, murato.

21:10

1' - Barcellona-Nottingham Forest ha inizio

Calcio d'inizio, via a Nottingham Forest-Barcellona.

21:09

Barcellona-Nottingham Forest, le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Espart, Martin, Christensen, Pesquer; Bernal, Farinas; Adeyemi, Fermin, Raphinhaa; Abdelkarim. Allenatore: Flick.

NOTTINGHAM FOREST ( 3-4-3): Sels; Milenkovic, Jair, Murillo; Williams, McAtee, Sangare, Aina; Gibbs White, Igor Jesus, Ndoye. Allenatore: Glasner.

21:08

Un minuto di raccoglimento in ricordo di Jorge Messi.

Un minuto di raccoglimento in ricordo di Jorge Messi. Poi il calcio d'inizio di Barcellona-Nottingham Forest.

21:07

Barcellona col lutto al braccio in ricordo di Jorge Messi

Il Barcellona ha chiesto e ottenuto di giocare col lutto al braccio in ricordo di Jorge Messi, papà di Lionel, venuto a mancare.

20:57

Zaniolo: "Felice all'Udinese. Solet? Sarei il più felice del mondo se restasse"

Zaniolo a Sky: "L'obiettivo è trovare minuti, arrivare il più pronti possibile alla partita di Coppa Italia con il Padova. Abbiamo fatto un buon tempo. Abbiamo tanto da lavorare, ma siamo felici. Io trascinatore dell'Udinese? Ho sempre detto, sin dal primo giorno, che qui mi sento a casa, in famiglia, sto benissimo. Mi sento il Nicolò che tutti conoscono come giocatore. Ringrazio i tifosi per il coro a inizio partita. Sono fantastici. Quello che è successo questa estate tra me e la società fa parte del passato, tutto è stato chiarito e risolto. Solet? Fortissimo, fenomenale, gli voglio bene come a un fratello. Sarei il più felice del mondo se restasse. Lo reputo uno dei migliori difensori d'Europa al momento".

20:50

Barcellona-Nottingham Forest

E ora è il momento di Barcellona-Nottingham Forest.

20:49

Finisce qui! L'Udinese batte il Nottingham Forest

Finisce qui! L'Udinese batte il Nottingham Forest: 1-0 gol di Solet al 28'. Tre punti per i bianconeri friulani.

20:48

46' - Hudson-Odoi centra la barriera

Punizione per il Nottingham. Hudson-Odoi centra la barriera.

20:47

45' - Udinese solida in difesa

Molto bene anche in fase di non possesso l'Udinese. Muscoli, centimetri e organizzazione. Nottingham Forest ben contenuto.

20:38

36' - Ci prova Ekkelenkamp

Ekkelenkamp si gira e tira dal limite dell'area di rigore: John Victor si rifugia in calcio d'angolo.

20:37

35' - Ammonito Hudson-Odoi

Hudson-Odoi è il primo ammonito della serata: fallo su Kamara.

20:34

32' - Tiro di Vojvoda

Vojvoda! Tiro alto.

20:30

28' - Gol di Solet, Udinese-Nottingham Forest 1-0

Gol di Solet. Calcio d'angolo di Zaniolo, John Victor buca l'uscita e viene punito dallo stacco di testa, perentorio, di Solet.

20:30

28' - Partita vibrante

Prima il Nottingham Forest pericoloso con Moreira (provvidenziale Padelli), poi l'Udinese con Zaniolo. Ora la partita è vivace, con continui ribaltamenti di fronte.

20:28

26' - Piotrowski sfiora il vantaggio

John Victor scarica centralmente servendo Piotrowski, che avanza e calcia: il portiere del Nottingham Forest neutralizza la conclusione con la pancia, salvandosi con un pizzico di fortuna. Calcio d'angolo per l'Udinese.

20:27

25' - Conclusione di Kamara

Kamara prova a mettersi in proprio: conclusione che non inquadra lo specchio della porta.

20:22

20' - Gara spigolosa

Gara spigolosa, fisica, spezzettata dai falli. Udinese-Nottingham Forest non si sblocca.

20:14

12' - Udinese-Nottingham Forest, sciupa Kalimuendo

Calcio d'angolo, mischia in area di rigore: Kalimuendo spara in curva a due passi da Padelli.

20:10

8' - Ci prova Zaniolo

Tentativo di Zaniolo, para John Victor.

20:07

5' - Possesso palla Udinese

L'Udinese prova a costruire dal basso. Il Nottingham Forest si difende con ordine.

20:03

1' - Partiti

Calcio d'inizio. Via a Udinese-Nottingham Forest. Inizia la Friuli Venezia Giulia Cup.

20:00

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Udinese-Nottingham Forest

Si parte. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Udinese-Nottingham Forest.

19:56

Bluenergy Stadium gremito in ogni ordine di posto

Bluenergy Stadium sold out. Tra quattro minuti la Fiuli Venezia Giulia Cup inizia con Udinese-Nottingham Forest.

19:53

Il ricordo di Franco Baresi

Tutti in piedi, applausi scroscianti per Franco Baresi: sul maxischermo proiettata una sua foto con la maglia della Nazionale.

19:50

Inler: "Atalanta forte su Kristensen"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Gökhan Inler, annuncia ai microfoni di Sky: "Atalanta forte su Kristensen".

19:46

Milenkovic: "Seguo sempre la Fiorentina, gli auguro il meglio"

Nikola Milenkovic, difensore del Nottingham Forest, ai microfoni di Sky Sport ha ricordato il suo passato alla Fiorentina: "Saluto tutta Firenze, la piazza e i tifosi. Ho passato sette anni meravigliosi in quella città, in un club storico. Ho visto, seguo tanto la Fiorentina, ha fatto un mercato importante. Gli auguro il meglio in questa stagione".

19:44

Vojvoda: "Avere Barcellona e Nottingham Forest qui è una grande cosa"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Vojvoda, arrivato in questa sessione di mercato dal Como: "I ragazzi sono veramente bravi. Non ho avuto problemi ad adattarmi. Avere Barcellona e Nottingham Forest qui è una grande cosa per il Friuli. Noi giochiamo per vincere. Faremo due squadre per le partite. Stiamo andando bene, dobbiamo lavorare tanto ma oggi sarà un buon test".

19:37

La formazione ufficiale del Nottingham Forest

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): John Victor; Abbot, Moreira, Morato, Netz; Yates, Schlager, Dominguez; Kalimuendo, Wood, Hudson-Odoi.

19:36

La formazione ufficiale dell'Udinese

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekklenkamp; Davis.

19:29

Il Barcellona senza i campioni del mondo

Il Barcellona di Flick disputerà la FVG Cup senza i giocatori che hanno preso parte alla cavalcata trionfale della Spagna ai Mondiali. Al Bluenergy Stadium non ci saranno quindi Yamal, Olmo, Pedri e gli altri giocatori freschi di successo mondiale.

19:15

Dove vedere la FVG Cup

La FVG Cup sarà trasmessa in diretta dalle ore 20:00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

19:01

In caso di parità i rigori

In caso di parità al termine dei 45 minuti si procederà con la serie dei calci di rigore. La squadra vincitrice ai rigori otterrà 2 punti, quella sconfitta 1 punto. In caso di vittoria nei tempi regolamentari saranno assegnati 3 punti, secondo il sistema tradizionale.

19:01

Il programma della FVG Cup

Il triangolare sarà articolato in tre partite della durata di 45 minuti ciascuna che si disputeranno in questo ordine:

Udinese – Nottingham Forest (ore 20)

Barcellona – Nottingham Forest (a seguire)

Udinese – Barcellona (a seguire)

Bluenergy Stadium - Udine