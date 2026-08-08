Torna il sereno tra Zaniolo e Udinese: "Qui mi sento Nicolò"

Le nubi si sono completamente diradate e la burrasca di inizio estate è già solamente uno sbiadito ricordo. Zaniolo e Udinese vanno avanti insieme, perché in Friuli, Nicolò, si è davvero ritrovato e non poteva bastare qualche bega relativa al lato economico del contratto a provocare una frattura insanabile. Tutto risolto e dimenticato, con reciproca soddisfazione.

Le promesse non mantenute e Zaniolo che non si allena

Le premesse per un ennesimo turbolento capitolo della carriera di Zaniolo parevano esserci tutte. Perché dopo essere stato riscattato dal Galatasaray a giugno, il giocatore ed il suo entourage si aspettavano un ritocco dell'ingaggio, a quanto pare concordato con l'Udinese al momento della firma. Versioni divergenti e incomprensioni ingigantite dalla rigidità delle due parti. Ad inizio estate, addirittura Zaniolo non si presenta agli allenamenti, ricorrendo al 'classico' certificato medico. Un'impuntatura che sembrava dover portare alla rottura. Poi i buoni uffici di Pozzo, l'accordo e la firma fino al 2029.

Zaniolo ora è felice: "Qui sono il vero Nicolò"

Oggi, ai microfoni di Sky, dopo il successo di misura sul Nottingham Forest firmato da Solet, Zaniolo, autore dell'assist vincente, può parlare liberamente della sua scelta e proiettarsi sulla nuova stagione alle porte: "Io trascinatore dell'Udinese? Dal primo momento in cui sono arrivato ho sempre detto che qui mi sento a casa, come in famiglia, sto benissimo. Mi sento il Nicolò che tutti conoscono come giocatore. Quello che è successo tra me e la società in estate fa parte del passato, tutto è stato chiarito e risolto. Ringrazio i tifosi per i cori che mi dedicano. Sono fantastici".