La FIFA con Infantino: "Il disaccordo non può minare il mandato democratico del Presidente"

La FIFA si fa sentire. In seguito alle tante polemiche legate al lavoro dell'attuale presidente Gianni Infantino , l'organizzazione calcistica mondiale ha rilasciato un comunicato. "Il Presidente della Fifa ha dedicato più di 30 anni della sua vita professionale al calcio europeo e mondiale, contribuendo a cambiamenti significativi nel gioco e, in particolare, all'ampliamento dell'accesso, delle risorse e delle opportunità nel calcio mondiale".

La FIFA: "Il disaccordo non può giustificare sforzi per minare il mandato democratico del Presidente"

Nel comunicato la FIFA ha voluto ribadire l'importanza della democrazia dell'organizzazione: "Il cambiamento sfida inevitabilmente gli interessi consolidati, ma il disaccordo su quel cambiamento non può giustificare sforzi per minare il mandato democratico del Presidente della Fifa o l'istituzione che è stato eletto a guidare". A far scatenare il maggior numero di polemiche è stato il progetto, poi naufragato, di privatizzare parte delle quote della Federazione internazionale in vista delle prossime elezioni. "La Fifa accoglie con favore un esame legittimo. Ma l'esame non è una licenza per distorcere i fatti, amplificare accuse non comprovate o fabbricare distrazioni progettate per minare i progressi".

"Non saremo distratti dal rafforzare l'organizzazione"

Il comunicato si conclude quindi con la FIFA che ha ribadito le proprie responsabilità: "Dove le relazioni sono inaccurate o fuorvianti, la Fifa le contesterà direttamente e con vigore. La responsabilità della Fifa verso le sue 211 Associazioni Membro e verso il calcio in tutto il mondo. Non saremo distratti o sviati dal rafforzare l'organizzazione, dal servire le nostre Associazioni Membro e dal continuare il lavoro di rendere il calcio veramente globale. Attraverso il Presidente della Fifa e l'amministrazione della Fifa, il nostro focus rimane fermamente su quella missione, e siamo più determinati che mai a realizzarla".