La FIFA con Infantino: "Il disaccordo non può minare il mandato democratico del Presidente"
La FIFA si fa sentire. In seguito alle tante polemiche legate al lavoro dell'attuale presidente Gianni Infantino, l'organizzazione calcistica mondiale ha rilasciato un comunicato. "Il Presidente della Fifa ha dedicato più di 30 anni della sua vita professionale al calcio europeo e mondiale, contribuendo a cambiamenti significativi nel gioco e, in particolare, all'ampliamento dell'accesso, delle risorse e delle opportunità nel calcio mondiale".
La FIFA: "Il disaccordo non può giustificare sforzi per minare il mandato democratico del Presidente"
Nel comunicato la FIFA ha voluto ribadire l'importanza della democrazia dell'organizzazione: "Il cambiamento sfida inevitabilmente gli interessi consolidati, ma il disaccordo su quel cambiamento non può giustificare sforzi per minare il mandato democratico del Presidente della Fifa o l'istituzione che è stato eletto a guidare". A far scatenare il maggior numero di polemiche è stato il progetto, poi naufragato, di privatizzare parte delle quote della Federazione internazionale in vista delle prossime elezioni. "La Fifa accoglie con favore un esame legittimo. Ma l'esame non è una licenza per distorcere i fatti, amplificare accuse non comprovate o fabbricare distrazioni progettate per minare i progressi".
"Non saremo distratti dal rafforzare l'organizzazione"
Il comunicato si conclude quindi con la FIFA che ha ribadito le proprie responsabilità: "Dove le relazioni sono inaccurate o fuorvianti, la Fifa le contesterà direttamente e con vigore. La responsabilità della Fifa verso le sue 211 Associazioni Membro e verso il calcio in tutto il mondo. Non saremo distratti o sviati dal rafforzare l'organizzazione, dal servire le nostre Associazioni Membro e dal continuare il lavoro di rendere il calcio veramente globale. Attraverso il Presidente della Fifa e l'amministrazione della Fifa, il nostro focus rimane fermamente su quella missione, e siamo più determinati che mai a realizzarla".
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