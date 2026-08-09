Dove vedere Frosinone-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Un'amichevole dal sapore di Serie A. Al Benito Stirpe di Frosinone si affrontano la neopromossa formazione di casa, guidata da Alvini, affronta in un test la Lazio di Gattuso, che nell'ultima partita ha battuto l'Ostiamare. Per entrambe le formazioni si tratta di una gara a una settimana dall'esordio ufficiale in stagione in Coppa Italia.
Frosinone-Lazio, l'orario
L'amichevole tra Frosinone e Lazio è in programma oggi, domenica 9 agosto, alle 20:45, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Entrambe le squadre torneranno in campo il 16 agosto per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Alvini affronteranno la Juve Stabia, quelli di Gattuso il Mantova.
Dove vedere Frosinone-Lazio in diretta tv
Frosinone-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Frosinone-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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