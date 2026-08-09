Dove vedere Frosinone-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Frosinone-Lazio, l'orario

L'amichevole tra Frosinone e Lazio è in programma oggi, domenica 9 agosto, alle 20:45, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Entrambe le squadre torneranno in campo il 16 agosto per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Alvini affronteranno la Juve Stabia, quelli di Gattuso il Mantova.

Dove vedere Frosinone-Lazio in diretta tv

Frosinone-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Frosinone-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.