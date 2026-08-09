Serata d'agosto bollente per le temperature e per l'amichevole dal profumo di Serie A . La Lazio ha battuto il Frosinone 2-1 nel derby regionale giocato allo stadio Benito Stirpe nel capoluogo della Ciociaria. La squadra di Gattuso dopo le vittorie contro Avellino e Ascoli, ha messo a segno sei successi consecutivi su sei match disputati in questo ritiro pre-campionato grazie alla doppietta di oggi di Zaccagni , che ha ribaltato l'iniziale vantaggio degli uomini di Alvini siglato da Calò. Entrambi i club torneranno in campo il 16 agosto per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia , prima dell'inizio del campionato: i gialloblù affronteranno la Juve Stabia, i biancocelesti il Mantova. Rivivi il pre e post partita con le parole dei protagonisti con Il Corriere dello Sport-Stadio .

23:40

Alvini sugli episodi: "Non vogliamo fare vittimismo ma non c'è stata equità oggi"

"Il pre campionato al Terminillo? Siamo stati benissimo al Terminillo, la comunità che ci ha ospitato. È stato un ritiro positivo, ma lo avete visto stasera. La squadra ha gamba, ha corso, ha spirito, ha idee. Il percorso lo ha intrarpreso, è stato un ottimo ritiro. Devo dire bravi a tutti i ragazzi. Amey? Ha avuto un problema sul colpo che ha preso, mi aveva chiesto il cambio. Gioca chi merita. A me non ha mai regalato niente nessuno, qui gioca chi merita, chi corre, chi lavora, chi ha disciplina. Con tutto quello che può arrivare dal mercato, la squadra la inizierai a vedere tra ottobre e novembre. Non vogliamo fare vittimismo sugli episodi, perché oggi avremmo potuto farlo: il trattamento equo tra le due squadre non c’è stato. È scontato che i miei ragazzi abbiano fiducia a questa nave che sta per partire. Mi è piaciuto l’atteggiamento, ma quell’atteggiamento lo dobbiamo avere sempre. Siamo stati aggressivi per 88 minuti, quando abbiamo difeso con più uomini abbiamo preso il rigore. È quello il dettaglio da curare. La squadra ha interpretato bene la partita, non mi sono piaciute alcune cose tipo il vittimismo sul rigore, lì ci penso io, la squadra deve correre. Non è che mi sono preso tempo per la costruzione di una squadra, è chiaro che per costruire una squadra tempo ci vuole".

23:30

Alvini: "Il Frosinone è stato fantastico ma non esiste più"

"Voci di mercato? Non è un problema, l’importante è che l’allenatore sappia come navigare. Arrivano giocatori, li alleno, quelli che ho avuto fino a ora si sono allenati bene. L’importante è che noi, lo staff, sappiamo come navigare. C’è tutto questo movimento a ridosso del campionato, ma la strada che vogliamo percorrere è molto chiara. L'assenza di Ghedjemis? Non poteva giocare. Stamani ha avuto un problemino e non lo abbiamo rischiato. Quel Frosinone lì (dell’anno scorso, ndr) è stato un Frosinone fantastico. Esiste una nuova fase con alcuni giocatori dell’anno scorso e con i nuovi. Ci vorrà un po’ di tempo per inserirli e questo bisogna saperlo. Alcuni arriveranno la prossima settimana, a ridosso del campionato. Ci vuole un lavoro importante ma quando il mare è così mosso l’importante è che tu sappia come navigare, noi lo sappiamo. Contro la Lazio oggi è stata una buona partita, è stato un buon Frosinone che ha mostrato cose egregie. Per me è significativo, tutto il resto lo analizzerò in seguito. Ce la siamo giocata con coraggio, con identità forte. Sono molto contento.

23:25

Il messaggio ai tifosi della Lazio

"La maglia bisogna sudarla, onorarla. Questo è il messaggio. Sul resto posso fare poco, i tifosi sono coerenti. Dispiace se non ci saranno a Bologna, ancora non è ufficiale ma penso che il calcio ha bisogno della gente che va allo stadio e della passione dei tifosi. La decisione non è sicura al 100%, spero che ci pensino perché soprattutto quando i tifosi si comportano bene hanno il diritto di andare allo stadio. Un bilancio del ritiro? Sono molto contento per la disponibilità e per la professionalità della squadra. Non mi aspettavo che in maniera così veloce riuscissi a smontare una vecchia idea di calcio. Sono orgoglioso, è una squadra che ha voglia di lavorare. L'anno scorso sono stati tutti molto bravi, il gruppo è stato compatto sennò poteva succedere di peggio. Ho trovato grande professionalità", ha concluso Gattuso

23:20

Gattuso su Zaccagni: "Ero un rompicoglioni anch'io..."

"Lo svantaggio? Non è casuale. Zaccagni dello scorso anno si sarebbe fatto fuori oggi, invece ha avuto l'atteggiamento giusto. Ero un rompicoglioni anch'io, l'arbitro fischia e non si torna indietro. Dopo la squadra va, viaggia. Abbiamo gamba. Dobbiamo smaltire i carichi di lavoro, ma abbiamo lavorato su questo. Se stiamo in una via di mezzo balliamo la rumba, se continuiamo a fare quello che stiamo facendo... abbiamo solo una strada, quello del lavoro. La strada è questa, non possiamo allenarci piano o sotto ritmo. Difesa a tre? Si può fare tutto, dipende dagli avversari. Per portare la spesa a casa bisogna provarle tutte, qualche partita la faremo così ma dipende dagli avversari".

23:14

Gattuso su Ratkov

"Il precampionato di Ratkov ha cambiato la mia idea sulle gerarchie? Ho trovato un ragazzo arrivato a gennaio che è stato pagato tanto e utilizzato poco. Aveva il morale bassissimo, ora l'abbiamo rimesso in condizione. Vediamo cosa ci offrirà il mercato e faremo le nostre valutazioni. È un ragazzo che si impegna, vediamo quello che succederà. Si va alla ricerca delle caratteristiche, ci serve un tipo di attaccante preciso. In questo momento le squadre non vanno sui riferimenti, bisogna avere giocatori con forza e velocità. Poi è ingiusto fare questi ragionamenti, è una mancanza di rispetto verso Ratkov. Non è bello per lui. Dopo poi bisogna dire le cose come stanno, si va alla ricerca di questo. Noi non andiamo alla ricerca del nome, ma di chi ci può dare una mano. Nessuno toglie la bravura di Ratkov e che forse rimarrà. Questa è la verità.

Gli infortunati? Gigot è fermo, ha un problema e difficilmente sarà dei nostri. Patric ha iniziato a lavorare a livello aerobico, ci vuole un po' di tempo per rimetterlo in condizione. Pellegrini domani sarà dei nostri dopo un problema alla caviglia. Nuno Tavares è andato in Portogallo a fare un controllo e tornerà martedì. Isaksen e Cataldi domani faranno un allenamento parziale con noi, siamo molto contenti. Speriamo di averli a disposizione dopo quattro/cinque giorni con il resto del gruppo".

23:10

Gattuso: "Il mestiere dell'allenatore, non ci fossero le partite, è il più bello al mondo. Sarri? Abbiamo smontato..."

"Vincere? Si lavora per vincere. Dopo penso che il mestiere dell'allenatore, non ci fossero le partite, è il più bello al mondo. Peccato che c'è la partita (ride, ndr). Dopo è normale che dobbiamo migliorare, il Frosinone va molto forte e siamo stati bravi a reggere il passo. Potevamo fare meglio, secondo me, negli ultimi 25 metri. Ma sono soddisfatto, questo è quello che la squadra fa in allenamento. Mi tengo le cose buone fatte, poi dobbiamo migliorare sul resto per essere più puliti. La mia idea di gioco? Abbiamo smontato tanto, Maurizio (Sarri) è un maestro a fare quello che fa. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso, lavoriamo insieme da un mese ma un po' di tempo ci vuole. Ma sono contento per come interpretano le partite, provare quello che vogliamo fare. La mentalità mi piace, la voglia. Il merito è dei ragazzi, che lavorano tanto. Cerchiamo qualcosa di difficile, in Italia tante squadre vengono sui riferimenti. Dobbiamo essere bravi, ma lo vedete anche voi: abbiamo sempre cinque o sei giocatori negli ultimi 20/25 metri. Dobbiamo rischiare, la coperta è corta ma lo sappiamo. Sono soddisfatto ma dobbiamo ancora migliorare".

23:05

Gattuso sul mercato e il no di Ivanovic, Gimenez...

"Il mercato? Non facciamo giri di parole. Sull'attaccante (Ivanovic, ndr.) sapete bene com'è andata, la società ha fatto di tutto per prenderlo e ho parlato con il giocatore. Il Benfica aveva dato l'ok, lui ha deciso di andare al Lens per giocare la Champions. Che dobbiamo fare? Nulla. Forse abbiamo sbagliato, dovevamo parlare prima col giocatore. Lo stesso vale per Markmann: mi aveva chiesto di giocare titolare, da qui si vede che il calcio sta cambiando. Non possiamo prendere tanto per prendere, ma giocatori funzionali per come vogliamo giocare. Mi sono preso la colpa per il mercato, è un dato di fatto. Voglio calciatori funzionali. Poi quando succedono queste cose c'è tanto rammarico, ora ci rimettiamo di nuovo in moto e troviamo quei due profili. Quando arriva l'attaccante vedremo. Gimenez? La cosa più importante è che qua deve venire gente che ha voglia di venire. Io non sono abituato a convincere i giocatori, nel calcio non ci può promettere nulla, parla il campo. Se uno ha voglia deve venire e mettere l'elmetto, che è quello di cui abbiamo bisogno quest'anno. Se non ci sono queste condizioni, è inutile".

23:00

Marusic: "Il mercato? Guardiamo ai giocatori che abbiamo qui. Obiettivo? L'Europa..."

"Stiamo lavorando tanto tatticamente, il mister può cambiare e noi dobbiamo sapere cosa fare. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati. Il mercato? Guardiamo ai giocatori che abbiamo qui con noi, poi se prendono qualcuno per atiuare la squadra ad alzare il livello. Pensiamo a chi abbiamo e facciamo trovare pronti. Obiettivo? Non ne abbiamo parlato, la Lazio ha da sempre obiettivi alti. Ognuno di noi deve pensare sempre ad andare in Europa. Ho pensato a questo ogni anno da quando sono qui e così rimarrà. Il divieto di trasferta per i tifosi? Non so se è ufficiale, non voglio ancora parlarne".

22:50

Marusic: "Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Le amichevoli? Dispiace per questi avversari"

"Abbiamo fatto una preparazione particolare, abbiamo lavorato bene per un mese. Le gambe sono un po' pesanti ma stiamo bene, ora inizia la Coppa Italia e ci faremo trovare pronti per le prime partite. Adesso giochiamo diversamente rispetto all'anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così. Il cambio modulo e la difesa a tre? È passato tanto tempo (ride, ndr.), ma mi piace fare il quinto. Sono pronto, dipende dal mister. A lui piace cambiare durante la partita, non giochiamo solo un modulo ma anche a tre in difesa, è importante perché ci sono tante partite. Le amichevoli di questo livello? Questa è una decisione del mister e della società, penso che tutti i giocatori vogliono giocare partite con avversari più forti. A me dispiace perché abbiamo avuto queste partite, potevamo anche affrontare squadre più forti. Ma dobbiamo accettarlo".

22:41

**La Lazio vince contro il Frosinone**

La doppietta di Zaccagni regala il sorriso a Gattuso, che esce imbattuta dal derby contro gli uomini di Alvini

22:40

94' - Mandas para all'ultimo

Parata provvidenziale di Mandas, che sulla linea salva il tiro a botta sicura di Zerbin

22:39

I tifosi della Lazio cantano I giardini di marzo di Battisti

Tantissimi i tifosi biancocelesti presenti allo Stirpe, tra cui moltissimi nel settore ospiti che hanno prima incitato i calciatori presenti in campo, poi alzato i cori, tra i quali non è mancato un "Tutti a Bologna!" in chiaro riferimento alla prima giornata di campionato al Dall'Ara, che sarà chiusa ai residenti nella Regione Lazio (come comunicato dallo stesso club rossoblù). Dopo il gol di Zaccagni però è partita la bellissima canzone dell'indimenicabile Lucio

22:35

91' - ammonizione per il Frosinone

Fallo di Cittadini su Zaccagni

22:34

90' - recupero

Saranno 5' di recupero prima del triplice fischio finale

22:34

**La Lazio raddoppia**

Zaccagni non sbaglia il rigore e sigla la doppietta riportando in vantaggio la squadra di Gattuso!

22:33

**88' - rigore per la Lazio**

Flallo di Zerbin in area che trattiene e fa cadere giù Lazzari

22:28

83' - sostituzione Lazio

Dele Bashiru lascia il posto a Belahyane

22:27

82' - Ratkov pericoloso

Ratkov di testa raccoglie il cross dalla bandierina di Zaccagni ma lo angola troppo sul secondo palo di Palmisani

22:23

79' - sostituzioni Lazio

Romagnoli e Lazzari prendono il psoto di Pedraza e Taylor

22:20

75' - cambi Frosinone

Poco prima della pausa Alvini toglie Bracaglia e Fini per mettere Corrado e Gelli

22:18

74' - cooling break

Le due squadre bevono e si rinfrescano: gioco fermo

22:17

72' - scintille tra giocatori

Zerbin e Rovella si provocano tra spintoni e strattonate: l'arbito li redarguisce verbalmente ma non tira fuori alcun cartellino

22:15

70' - ancora ammonizione

Romano Floriani Mussolini stende in diagonale Zerbin

22:12

67' - cartellino giallo

Trattenuta da dietro di Akpoguma su Ratkov appena entrato

22:11

66'- sostituzioni per Gattuso

Dentro Ratkov, Romano e Noslin ed escono Cancellieri, Dia e Marusic

22:04

60' - cambi Frosinone

Cambio consistente per Alvini. Fuori Kvernadze per Zerbin, Cichella per El Azzouzi, Calvani per Akpiguma e Monterisi per Akpoguma

22:07

57' - ammonito Rovella

Proteste per un presunto fuorigioco del Frosinone

22:00

55' - guizzo

Destro dalla distanza di Calò, servito da Fini sulla destra, che butta la palla in area a cercare prima la testa di Koutsoupias e poi l'incursione di Kvernadze: nulla da fare per il Frosinone

21:59

54' - Rovella vicino al vantaggio

Parata miracolosa di Palmisani sul tiro a giro di Rovella che supera la barriera senza difficoltà

21:57

53' - ammonito Oyono

Il difensore ganese trattiene Dia irregolermente

21:56

50' - occasionissima

Mandas esce ma non blocca il pallone in due tempi, servendolo erroneamente a Kvernadze: il tiro con il destro scende troppo tardi e supera la traversa

21:51

46' - inizia il secondo tempo

Subito un cambio per Alvini: fuori Amey, dentro Oyono

21:33

Frosinone-Lazio 1-1

Risultato parziale equilibrato in questo primo tempo del derby del Lazio. Le squadre rientrano negli spogliatoi

21:30

45' - recupero

Saranno 2 i minuti da giocare ancora prima dell'intervallo

21:30

40' - chance Lazio

Prima Pedraza e poi Zaccagni: entrambi cercano il secondo palo ma trovano la difesa del Frosinone pronta

21:24

37' - risponde la Lazio

Dele Bashiru libero si divora l'occasione in area

21:23

36' - Palmisani di testa salva tutto

Grande anticipo di Palmisani su Marusic che voleva agganciare il pallone con il destro alto e superare l'ultimo uomo dei ciociari, costretto a intervenire di testa rischiando moltissimo

21:21

34' - giallo

Il primo ammonito del match è Bracaglia per un fallo su Cancellieri

21:19

32' - Frosinone scatenato

Fini a un passo dal gol: dribla iDoekhi e a tu per tu con Mandas prova il pallonetto, che però il portiere greco riesce a respingere con le mani, regalando un corner ai biancocelesti

21:16

30' - Cancellieri di testa

Lazio vicina al 2-1 con un bello scambio tra Zaccagni e il classe 2002, che svetta su tutti ma non inquadra la porta del Frosinone di poco

21:11

25' - hydratation break

Si fermano per bere e rinfrescarsi le squadre, con Provstgaard che si fa mettere ghiaccio sulla coscia destra

21:08

**22' - Zaccagni pareggia**

Il capitano riporta l'equilibrio in campo: cross dalla destra dui Marusic che serve il tap-in vincente del numero 10

21:07

20' - Lazio aggressiva

L'arbitro ammonisce verbalmente i giocatori biancocelesti per un comportamento troppo falloso in campo: dopo Zaccagni anche

21:03

16' - problemi per Amey

Resta a terra dolorante il numero 5 dei canarini, che esce dal campo aiutato dallo staff medico

20:59

**12' - Frosinone in vantaggio**

Provstgaard sbaglia la chiusura dopo il rinvio corto di Mandas, pasticcio in difesa per la Lazio: Calò riesce a segnare dopo un palo di Raimondo

20:57

10' - Frosinone in avanti

Calò ci prova di prima con il destro ma la palla svirgola troppo alta sopra la traversa di Mandas

20:49

3' - Zaccagni pericoloso

Il capitano biancoceleste libera il destro che finisce di poco fuori dalla porta di Palmisani

20:47

2' - proteste Frosinone

Presunto calcio di rigore per i padroni di casa che si sbracciano dopo un contatto in area di Marusic su Fini

20:46

1' - inizia Frosinone-Lazio

I canarini calciano il primo pallone

20:43

Tutto pronto allo Stirpe

Le squadre entrano in campo, tra poco ci sarà il fischio d'inizio

20:41

Ratkov, una doppia scommessa: per Gattuso non è ancora pronto come titolare

Sei gol per farsi notare, ma ancora non abbastanza per cancellare i dubbi. Ratkov sta vivendo un'estate particolare, sospesa tra la voglia di conquistare la Lazio e le sirene di mercato. Gattuso gli sta concedendo spazio nelle amichevoli (anche per mancanza di alternative), il serbo ha risposto con i numeri, ma il giudizio definitivo è rimandato. Per il tecnico il centravanti resta la priorità assoluta del mercato e questo, inevitabilmente, condiziona anche il futuro del classe 2003...

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20:30

Ivanovic rifiuta la Lazio: l’attaccante ha altre ambizioni e pensa alla Champions

ROMA - Sembrava che il più fosse fatto. La Lazio aveva superato l'ostacolo più complicato della trattativa, convincendo il Benfica ad aprire alla formula preferita da Lotito e Fabiani: prestito con diritto di riscatto legato a determinati obiettivi. E invece, proprio quando l'operazione sembrava indirizzata, si è acceso un nuovo semaforo rosso. Questa volta il problema non è il club portoghese, ma Franjo Ivanovic. L'attaccante croato ha preso tempo e non appare più così convinto di trasferirsi a Formello...

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20:20

L'arbitro del match

Dirigerà l'incontro Domenico Mirabella; Assistenti: Orazio Nicodemo - Gabriele Federico; IV ufficiale: Giosuè Ambrosino

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Si scaldano i giocatori delle rispettive fazioni in campo

19:59

Frosinone, le formazioni di Alvini

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Kvernadze, Raimondo, Fini.

A disp.: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Kone, Gelli J., Ghedjemis, Gelli F., El Azzouzi, Corrado, Otono A., Oyono J., Zerbin, Hasa, Akpougma.

All.: Alvini.

19:55

Tripudio ciociaro

Il Frosinonegiocherà davanti ai circa 7mila tifosi attesi questa sera allo Stirpe

19:50

Lazio, le formazioni ufficiali di Gattuso

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.

A disp.: Motta, Renzetti, Floriani Mussolini, Lazzari, Romagnoli, Bordon, Belahyane, Galassi, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Serra, Sana Fernandes, Ratkov.

All.: Gattuso.

19:40

Lazio, i convocati da Gattuso

Assenti Gigot, Patric, Tavares, Pellegrini, Przyborek, Cataldi, Isaksen e Artistico. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.

19:30

I biancocelesti con una bella novità in campo

Prima uscita con la nuova maglia per la Lazio

19:20

Frosinone: in Serie A per restarci, il club passa a un fondo Usa

La quarta promozione in A in 12 anni ha portato il presidente Stirpe alla determinazione di trovare investitori affidabili. Dal primo luglio la maggioranza del club (80 per cento) è andato alla piattaforma Usa Clara Vista. Per due anni Stirpe rimane in sella mentre in panchina resta Massimiliano Alvini. L'obiettivo è la salvezza per ottenere la quale sono già arrivati degli innesti: per la zona d'attacco due elementi del Napoli, il centrocampista offensivo Hasa e l'esterno Zerbin che completeranno il reparto con due degli uomini promozione, il quotato algerino Ghedjemis e il centravanti Raimondo, per il quale è stato rinnovato il prestito col Bologna. In porta è stato ingaggiato dal Palermo Desplanches, a centrocampo svolgerà un ruolo significativo El Azzouzi, arrivato dal Fortuna Dusseldorf che rinsalderà un reparto diretto dal regista Calò con la collaborazione di Koutsoupias. Ma il mercato dei ciociari è in pieno fermento soprattutto per rinforzare il centrocampo: ci sono trattative in fase di definizione per Schmid del Werder Brema, Grillitsch del Braga e Masini del Genoa. Tra i giovani emergenti anche il 19enne Filippo Grosso, figlio del tecnico della Fiorentina. In difesa fanno buona guardia i centrali Monterisi e Calvani.

Formazione Frosinone (4-2-3-1): Desplanches, Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Ghedjemis, Hasa, Zerbin; Raimondo. All: Alvini

19:10

La probabile formazione della Lazio contro il Frosinone

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19:00

Frosinone-Lazio, dove vederla in tv

Frosinone-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Benito Stirpe di Frosinone