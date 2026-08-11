Trump difende Infantino dagli attacchi e avverte: "Sostituirlo sarebbe un errore madornale"

Donald Trump scende in campo per difendere Infantino, accusato di aver cercato di vendere una quota del Mondiale ai privati. Il presidente Usa ha scritto un post sul social Truth: "La FIFA commetterebbe un errore madornale se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l’idea di sostituire il presidente Gianni Infantino". Nelle ultime immagini in cui si vedono insieme, il presidente Usa vuole rimanere sul palco durante la celebrazione della Spagna per prendersi la scena e il numero uno della Fifa cerca elegantemente di portarlo via. "È una figura straordinaria, che - sottolinea Trump - ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, con risultati quattro volte superiori a quelli delle edizioni precedenti. Se se ne andasse, l’evento non avrebbe mai più lo stesso successo né la stessa redditività".