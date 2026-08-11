Dove vedere Juve-Palermo in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo le partite contro Chelsea e Inter, la tournée auatraliano della Juventus terminerà con il test contro il Palermo prima dell'inizio del campionato di Serie A, ormai sempre più vicino. Le due squadre si affronteranno in un test importante per verificare il lavoro della preparazione estiva in vista dell'inizio dei rispettivi campionati.
Juve-Palermo, l'orario
L'amichevole tra Juve e Palermo è in programma oggi, martedì 11 agosto, alle 12:00 (ora italiana), aall'Optus Stadium di Perth, in Australia. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio dei campionati: il Palermo debutterà contro la Juve Stabia il 23 agosto e la Juve, nello stesso giorno, contro il Frosinone.
Dove vedere Juve-Palermo in diretta tv
Juve-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Il match sarà visibile in chiaro anche su TV8.
Juve-Palermo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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