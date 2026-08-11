Dove vedere Juve-Palermo in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Palermo, l'orario

L'amichevole tra Juve e Palermo è in programma oggi, martedì 11 agosto, alle 12:00 (ora italiana), aall'Optus Stadium di Perth, in Australia. Per entrambe le squadre mancano appena due settimane prima dell'inizio dei campionati: il Palermo debutterà contro la Juve Stabia il 23 agosto e la Juve, nello stesso giorno, contro il Frosinone.

Dove vedere Juve-Palermo in diretta tv

Juve-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Il match sarà visibile in chiaro anche su TV8.

Juve-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.