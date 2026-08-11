Gli arbitri si preparano alla nuova stagione: la linea di Orsato

Dall'inviato a Cascia - Centrotrentasette uomini in divisa, più due donne considerate già da vertice come l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e l’assistente neopromossa Giulia Tempestilli, hanno partecipato in questi giorni al raduno della CAN a Cascia . Una categoria perennemente sotto attacco sta cercando di ritrovare la propria unità nel clima fresco dell’Umbria, lontano dalle polemiche infuocate del calcio italiano; isolandosi anche un poco dalle tensioni politiche di un’Aia ancora in cerca di una svolta politica dopo la decadenza di Zappi.

La nuova linea di Orsato

Dal 6 agosto i fischietti e i guardalinee della CAN hanno lavorato sotto la guida ferma di Daniele Orsato, il nuovo designatore scelto dal direttore tecnico Messina dopo le dimissioni di Rocchi a causa di un’inchiesta che si è già dissolta in una nube di gossip più che di certezze. Doppi allenamenti, riunioni, appuntamenti al video e focus sul regolamento hanno caratterizzato la settimana: tanto campo, poche chiacchiere: è la linea di Orsato. Rigare dritto è considerato il primo passo per ritrovare la serenità.