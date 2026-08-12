Dove vedere Arsenal-Como in tv? Dazn o Sportitalia, orario

Una sfida amichevole che rappresenta un antipasto di Champions League per il Como . I lombardi affronteranno all'Emirates l'Arsenal di Arteta, campione d'Inghilterra in carica. Una partita contro il passato per Fabregas , che ha iniziato la propria carriera con i Gunners, indoossando pure la fascia di capitano.

Arsenal-Como, l'orario

L'amichevole tra l'Arsenal e il Como è in programma oggi, mercoledì 12 agosto, alle 20:30, all'Emirates Stadium di Londra. Per gli uomini di Arteta sarà una gara in preparazione al Community Shield, nel quale affronterà il Manchester City il 16 agosto. Nello stesso giorno la squadra di Fabregas sfiderà in amichevole il Liverpool.

Dove vedere Arsenal-Como in diretta tv

Arsenal-Como sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Arsenal-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo sul sito di Sportitalia. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.