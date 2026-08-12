Dove vedere Psg-Aston Villa in tv? Dazn o Sky, orario
Primo trofeo europeo della stagione in palio. A Salisburgo il Psg, detentore della Champions League, affronta gli inglesi dell'Aston Villa, vincitori dell'Europa League, per la Supercoppa europea. Sfida tra due vincenti allenatori spagnoli: Luis Enrique da una parte, Unai Emery dall'altra.
Psg-Aston Villa, l'orario
La partita valida per la Supercoppa Europea tra il Psg e l'Aston Villa è in programma oggi, mercoledì 12 agosto, alle 21:00, alla Red Bull Arena di Salisburgo.
Dove vedere Psg-Aston Villa in diretta tv
Psg-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K.
Psg-Aston Villa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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