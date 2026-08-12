PSG-Aston Villa diretta Supercoppa Europea: segui la sfida tra Luis Enrique e Emery LIVE

21:01
1' - Si parte: al via Psg-Aston Villa
Comincia la Supercoppa Europea: primo possesso con il Psg che con il solito schema lancia in fallo laterale nella metà campo degli avversari.
20:57
Cerimonia e ingresso in campo
Dopo la cerimonia d'apertura, le due squadre stanno entrando in campo. I due capitano "hanno portato" i rispettivi trofei vinti la scorsa stagione.
20:54
In caso di parità niente supplementari, ma calci di rigore
In caso di parità tra la due squadre al termine dei novanta minuti, non ci saranno i tempi supplementari ma direttamente i calci di rigore.
20:52
In campo per l'Aston Villa un classe 2009
Clamorosa novità nell'11 titolare dell'Aston Villa per il match contro il PSG: Unai Emery schiera dal 1' Brian Madjo, attaccante classe 2009. Dopo sei mesi trascorsi in tribuna per inghippi burocratici, il via libera per le gare ufficiali è arrivato appena 8 giorni fa. E la prima da titolare arriva subito nella notte più difficile: contro i campioni d'Europa in carica.
20:48
L'arbitro della gara è Omar Artan
A 34 anni, l’arbitro somalo Omar Artan si prepara a scrivere una pagina storica. Dopo essere stato convocato per i Mondiali ma costretto a rinunciare alla partecipazione per il mancato via libera delle autorità statunitensi, ora è arrivata per lui una nuova e prestigiosa occasione: sarà il primo direttore di gara non europeo a dirigere una finale di Supercoppa Europea. Un debutto assoluto nel calcio del Vecchio Continente, destinato a renderlo protagonista di un appuntamento storico.
20:41
Perché l'Aston Villa partecipa alla Supercoppa
L'Aston Villa partecipa alla Supercoppa in quanto vincitrice dell'ultima Europa League, dove ha battuto in finale il Friburgo 3-0.
20:27
Perché il Psg partecipa alla Supercoppa
Il Paris Saint-Germain partecipa alla Supercoppa in quanto vincitore dell'ultima Champions League, dove ha battuto in finale ai rigori l'Arsenal.
20:13
Le panchina di Psg e Aston Villa
A disposizione (PSG): Beraldo, Zabarnyi, Fabian Ruiz, Dembele, Digne, L. Hernandez, Mayulu, P. Fernandez, Barcola, Chevalier, Ndjantou, Mbaye.
A disposizione (A.V.): Mings, Barkley, Abraham, Bogarde, Nedeljkovic, Wright, Rowe, Edward, Cisse, Burrowes, Asemota, Lynch.
19:59
Le formazioni ufficiali
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; Madjo, McGinn, Buendia; Hemmings. Allenatore: Unai Emery
19:45
Manca sempre meno al calcio d'inizio della Supercoppa Europea
La sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa è in programma alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lispia, in Germania.
Red Bull Arena - Lipsia