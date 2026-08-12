PSG-Aston Villa diretta Supercoppa Europea: segui la sfida tra Luis Enrique e Emery LIVE

Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano il primo trofeo della stagione europea: la Supercoppa Uefa . Da tradizione, nella finale secca, si affrontano le vincitrici di Champions ed Europa League , rispettivamente dunque i francesi e gli inglesi: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

21:01

1' - Si parte: al via Psg-Aston Villa

Comincia la Supercoppa Europea: primo possesso con il Psg che con il solito schema lancia in fallo laterale nella metà campo degli avversari.

20:57

Cerimonia e ingresso in campo

Dopo la cerimonia d'apertura, le due squadre stanno entrando in campo. I due capitano "hanno portato" i rispettivi trofei vinti la scorsa stagione.

20:54

In caso di parità niente supplementari, ma calci di rigore

In caso di parità tra la due squadre al termine dei novanta minuti, non ci saranno i tempi supplementari ma direttamente i calci di rigore.

20:52

In campo per l'Aston Villa un classe 2009

Clamorosa novità nell'11 titolare dell'Aston Villa per il match contro il PSG: Unai Emery schiera dal 1' Brian Madjo, attaccante classe 2009. Dopo sei mesi trascorsi in tribuna per inghippi burocratici, il via libera per le gare ufficiali è arrivato appena 8 giorni fa. E la prima da titolare arriva subito nella notte più difficile: contro i campioni d'Europa in carica.

20:48

L'arbitro della gara è Omar Artan

A 34 anni, l’arbitro somalo Omar Artan si prepara a scrivere una pagina storica. Dopo essere stato convocato per i Mondiali ma costretto a rinunciare alla partecipazione per il mancato via libera delle autorità statunitensi, ora è arrivata per lui una nuova e prestigiosa occasione: sarà il primo direttore di gara non europeo a dirigere una finale di Supercoppa Europea. Un debutto assoluto nel calcio del Vecchio Continente, destinato a renderlo protagonista di un appuntamento storico.

20:41

Perché l'Aston Villa partecipa alla Supercoppa

L'Aston Villa partecipa alla Supercoppa in quanto vincitrice dell'ultima Europa League, dove ha battuto in finale il Friburgo 3-0.

20:27

Perché il Psg partecipa alla Supercoppa

Il Paris Saint-Germain partecipa alla Supercoppa in quanto vincitore dell'ultima Champions League, dove ha battuto in finale ai rigori l'Arsenal.

20:13

Le panchina di Psg e Aston Villa

A disposizione (PSG): Beraldo, Zabarnyi, Fabian Ruiz, Dembele, Digne, L. Hernandez, Mayulu, P. Fernandez, Barcola, Chevalier, Ndjantou, Mbaye.

A disposizione (A.V.): Mings, Barkley, Abraham, Bogarde, Nedeljkovic, Wright, Rowe, Edward, Cisse, Burrowes, Asemota, Lynch.

19:59

Le formazioni ufficiali

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; Madjo, McGinn, Buendia; Hemmings. Allenatore: Unai Emery

19:45

Manca sempre meno al calcio d'inizio della Supercoppa Europea

La sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa è in programma alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lispia, in Germania.

Red Bull Arena - Lipsia