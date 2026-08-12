Xavi riparte dall'Olanda: è il nuovo ct, l'annuncio ufficiale
Xavi è il nuovo ct dell'Olanda. L'ex centrocampista e allenatore del Barcellona ha firmato un contratto fino al 2030. L'annuncio è arrivato sui profili ufficiali della nazionale olandese: "Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore. Benvenuto, Xavi Hernandez".
Olanda, è Xavi il dopo Koeman
Per Xavi, che era stato recentemente nei pensieri del Milan, si tratta della prima esperienza su una panchina di una Nazionale, la terza da allenatore dopo le due stagioni all'Al-Sadd e il triennio al Barcellona. Dopo l’addio di Koeman, l'Olanda riparte da Xavi. Definito l'accordo con la federazione dei Paesi Bassi. Nello staff dello spagnolo potrebbe entrare anche Patrick Kluivert, ex attaccante olandese e compagno di Xavi proprio in blaugrana.
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