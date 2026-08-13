Pazzesco a Malaga: Arbeloa espulso, il Fulham si rifiuta di tirare i rigori e un aereo in partenza...

Il Trofeo Costa del Sol giocato tra Malaga e Fulham è stato tanto divertente in campo (2-2 il punteggio finale) quanto imprevedibile dopo il 90'. Spoiler: un allenatore è stato espulso e una squadra si è rifiutata di battere i calci di rigore. Ma andiamo con ordine. Al 24' Sessegnon ha sbloccato il parziale per il Fulham, cinque minuti più tardi però Chupe ha pareggiato. Nella ripresa, al 57', Iwobi ha firmato il nuovo vantaggio per gli inglesi, raggiunti solamente al 91' dal rigore siglato da Jauregi. E sin qui tutto liscio, salvo poi scatenarsi il caos.

Il caos in Malaga-Fulham

Dopo la fine della partita, in attesa dei calci di rigore che avrebbero decretato il vincitore del trofeo, Arbeloa, tecnico del Fulham, ha avuto un acceso confronto con l'arbitro Miguel Angel Ortiz Arias, che ha deciso di espellere il tecnico con il cartellino rosso. Subito dopo, il club inglese si è rifiutato di battere i rigori, ufficialmente perché non erano previsti dal contratto e perché avrebbero fatto perdere il volo di ritorno. Dunque il Fulham ha abbandonato il campo e la gara, di fatto, non si è conclusa. O meglio, è terminata con il 2-2 dei novanta minuti, ma senza rigori.