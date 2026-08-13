Le legge sul primo soccorso ferma per mancanza di fondi, la denuncia di Bove: "È frustrante"

"È frustrante: l’iter parlamentare è concluso, anche se abbiamo dovuto fare delle rinunce. Ma è un punto di partenza. Ora però, perché vada in porto, bisogna trovare i fondi". Edoardo Bove commenta con amarezza le ultime novità sul disegno di legge, al quale ha prestato il suo nome, per l'introduzione nelle scuole della formazione sul primo soccorso.

Bove: "Quanto vale una vita umnana?"

Il Mef non riesce a trovare i fondi per finanziarlo: lo Stato avrebbe bisogno di circa 5 milioni di euro: "Io non voglio fare polemica, la politica non è il mio campo. Però mi chiedo: quanto vale una vita umana? Il primo soccorso è questione di attimi. Se non si interviene nei primi 20-60 secondi, la persona rischia di riportare danni cerebrali. È difficile stabilire le priorità su dove posizionare i soldi: sicuramente non è il mio compito, però è frustrante pensare che si rischia di buttare tutto il lavoro fatto", ha ribadito Bove a Repubblica.