De Rossi disegna la nuova maglia dell'Ostiamare: "Radici e ali". Ed è in arrivo anche la docu-serie che uscirà in autunno
L'Ostiamare per il ritorno in Serie C presenta una nuova maglia. E lo fa, ancora una volta, su idea e pensiero del suo proprietario, Daniele De Rossi. Mentre lui vive e lavora a Genova, per il Genoa, una parte dei suoi pensieri sono comunque dedicati all'Ostiamare di cui ora, dopo una vita nella Roma, è presidente suo padre Alberto. La nuova maglia rappresenta in pieno De Rossi (padre e figlio) e i loro principi. La nuova maglia, realizzata in partnership tecnica con Macron, non è e non sarà soltanto il simbolo di questa stagione, ma il punto di partenza di un percorso che guarda alla storia del club e, allo stesso tempo, al suo futuro. “Radici e Ali” è il concept scelto per accompagnare la nuova stagione biancoviola: “Ci sono due cose che dovremmo dare ai nostri figli: una sono le radici, l'altra le ali”. Un aforisma - fa sapere il club - che racchiude il senso profondo del progetto: trasmettere una storia, un’identità e un senso di appartenenza, offrendo allo stesso tempo la possibilità di crescere, guardare avanti e costruire il proprio futuro. Un legame che richiama anche quello tra genitori e figli, coppie protagoniste dello shooting realizzato da Roberta Krasnig in occasione del lancio; tra chi consegna le proprie radici e chi, partendo da esse, trova la forza per spiccare il volo. Le prime rappresentano l’identità, il legame con Ostia e i luoghi che hanno accompagnato generazioni di tifosi. Le seconde raccontano invece la volontà di tornare a crescere, guardare avanti e dare nuove ambizioni a un club che vuole costruire il proprio futuro senza dimenticare da dove viene.
Al centro di questo percorso c’è anche il ritorno allo Stella Polare (Stadio Giannattasio), lo storico stadio di Ostia che torna a essere la casa dell’Ostiamare. Un luogo profondamente legato alla memoria biancoviola, che riaccoglie la squadra e la sua gente, restituendo ancora più significato al concetto di “radici”. Tornare allo Stella Polare significa ritrovare un pezzo importante della propria identità e trasformarlo in un punto di partenza per ciò che verrà. La nuova maglia nasce proprio da questa idea: indossare la storia, vivere il presente e costruire il futuro. Un legame tra ciò che l’Ostiamare è stato e ciò che vuole diventare, attraverso un’identità riconoscibile e profondamente legata al territorio.
Radici, la serie su De Rossi e l'Ostiamare: quando andrà in onda
Il progetto accompagnerà l’Ostiamare anche oltre il campo. In autunno sarà infatti presentata “Radici”, la docu-serie dedicata al ritorno di Daniele De Rossi alla guida della società, ai suoi protagonisti e al rapporto tra il club e la città di Ostia. Piccolo spoiler: ci si emoziona, ci si commuove, ma si ride anche. La sensazione è che possa diventare un gioiellino da non perdere. Appuntamento tra ottobre e novembre, nelle prossime settimane saranno svelati i dettagli e dove sarà possibile vederla.
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