De Rossi disegna la nuova maglia dell'Ostiamare: "Radici e ali". Ed è in arrivo anche la docu-serie che uscirà in autunno

L'Ostiamare per il ritorno in Serie C presenta una nuova maglia. E lo fa, ancora una volta, su idea e pensiero del suo proprietario, Daniele De Rossi. Mentre lui vive e lavora a Genova, per il Genoa, una parte dei suoi pensieri sono comunque dedicati all'Ostiamare di cui ora, dopo una vita nella Roma, è presidente suo padre Alberto. La nuova maglia rappresenta in pieno De Rossi (padre e figlio) e i loro principi. La nuova maglia, realizzata in partnership tecnica con Macron, non è e non sarà soltanto il simbolo di questa stagione, ma il punto di partenza di un percorso che guarda alla storia del club e, allo stesso tempo, al suo futuro. ‍ “Radici e Ali” è il concept scelto per accompagnare la nuova stagione biancoviola: “Ci sono due cose che dovremmo dare ai nostri figli: una sono le radici, l'altra le ali”. Un aforisma - fa sapere il club - che racchiude il senso profondo del progetto: trasmettere una storia, un’identità e un senso di appartenenza, offrendo allo stesso tempo la possibilità di crescere, guardare avanti e costruire il proprio futuro. Un legame che richiama anche quello tra genitori e figli, coppie protagoniste dello shooting realizzato da Roberta Krasnig in occasione del lancio; tra chi consegna le proprie radici e chi, partendo da esse, trova la forza per spiccare il volo. Le prime rappresentano l’identità, il legame con Ostia e i luoghi che hanno accompagnato generazioni di tifosi. Le seconde raccontano invece la volontà di tornare a crescere, guardare avanti e dare nuove ambizioni a un club che vuole costruire il proprio futuro senza dimenticare da dove viene. ‍