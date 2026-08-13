L'ex arbitro Taylor: "La pressione mediatica? Infastidisce, è naturale..."

"Qualsiasi arbitro mentirebbe se dicesse che la pressione o l'attenzione mediatica non lo hanno infastidito, perché si tratta di una reazione umana naturale". Lo ha dichiarato alla Bbc l' ex arbitro inglese Anthony Taylor , noto ai tifosi della Roma per essere stato il direttore di gara della sfortunata finale di Europa League persa ai rigori , a Budapest , contro il Siviglia nel 2023 . "Una delle sfide che gli arbitri affrontano a tutti i livelli - prosegue il 47enne nativo di Manchester - è proprio quella di comprendere le difficoltà che incontriamo".

"La paura alimenta i dubbi e toglie fiducia". Sul ritiro...

Secondo Taylor, ritiratosi dopo i Mondiali 2026, "la paura di commettere errori, l'opinione esterna, gli spettatori, i manager, i genitori, i media, i colleghi alimentano i dubbi su se stessi, la mancanza di fiducia, e poi la situazione può sfuggire di mano". La decisione di appendere il fischietto al chiodo è maturata "esclusivamente perché il mio corpo e la mia mente hanno raggiunto il loro naturale equilibrio nel ruolo attuale e sono pronti per intraprendere un nuovo percorso", spiega l'arbitro inglese, ferocemente contestato dai tifosi giallorossi in aeroporto all'indomani della finalissima di Europa League del 2023.