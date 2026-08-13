L'ex arbitro Taylor: "La pressione mediatica? Infastidisce, è naturale..."
"Qualsiasi arbitro mentirebbe se dicesse che la pressione o l'attenzione mediatica non lo hanno infastidito, perché si tratta di una reazione umana naturale". Lo ha dichiarato alla Bbc l'ex arbitro inglese Anthony Taylor, noto ai tifosi della Roma per essere stato il direttore di gara della sfortunata finale di Europa League persa ai rigori, a Budapest, contro il Siviglia nel 2023. "Una delle sfide che gli arbitri affrontano a tutti i livelli - prosegue il 47enne nativo di Manchester - è proprio quella di comprendere le difficoltà che incontriamo".
"La paura alimenta i dubbi e toglie fiducia". Sul ritiro...
Secondo Taylor, ritiratosi dopo i Mondiali 2026, "la paura di commettere errori, l'opinione esterna, gli spettatori, i manager, i genitori, i media, i colleghi alimentano i dubbi su se stessi, la mancanza di fiducia, e poi la situazione può sfuggire di mano". La decisione di appendere il fischietto al chiodo è maturata "esclusivamente perché il mio corpo e la mia mente hanno raggiunto il loro naturale equilibrio nel ruolo attuale e sono pronti per intraprendere un nuovo percorso", spiega l'arbitro inglese, ferocemente contestato dai tifosi giallorossi in aeroporto all'indomani della finalissima di Europa League del 2023.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS