Cristiano Ronaldo torna all'Al Nassr dopo le vacanze: il nuovo look e l'applauso per il matrimonio con Georgina
Il simpatico bentornato di Ange Postecoglou, l'applauso caloroso dei compagni di squadra e il sorriso sornione di CR7. Ieri pomeriggio Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con l'Al Nassr dopo le vacanze post Mondiali. Biondo e super abbronzato, il campione portoghese si è presentato con un nuovo look che ha sorpreso tutti. Prima dell'inizio dell'allenamento, il 41enne ex United, Real e Juve è stato anche festeggiato dalla squadra per il matrimonio con Georgina Rodriguez a Cascais, vicino Lisbona. Campione d'Arabia davanti all'Al Hilal di Simone Inzaghi, Cristiano Ronaldo si appresta ad iniziare il suo quinto campionato con la maglia dell'Al Nassr. La prima partita ufficiale è in programma domani contro l'Al Fateh, ma il suo impiego resta incerto.
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