Figc, la precisazione sui biglietti per le partite dell'Italia: "Acquisti solo sui canali ufficiali"
Sembra incredibile, ma nel 2026 c'è ancora bisogno di specificare che i biglietti per gli eventi - sport, musica e quant'altro - andrebbero acquistati solo sui canali ufficiali. Succede questo: qualcuno crea un sito in cui nel dominio c'è la parola "figc" ma è un portale non legato, in alcun modo, alla federcalcio. Che, quindi, si trova costretta ad emettere un comunicato. Eccolo: "In relazione ad alcune segnalazioni riguardanti link relativi alla vendita dei biglietti per le prossime partite della Nazionale, che utilizzano indebitamente il logo e il layout grafico della FIGC come "figc-it.com", la Federazione ribadisce come gli unici canali ufficiali di vendita dei biglietti siano il portale e le agenzie Vivaticket autorizzate. Ulteriori informazioni sulla vendita dei tagliandi per le gare di Nations League in programma il 25 settembre a Roma contro il Belgio, il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia e il 12 novembre a Milano contro la Francia saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito e i canali social della FIGC e non prevedono alcun tipo di prenotazione".
Italia, quali sono i prossimi impegni della Nazionale
Dopo gli ultimi complicati mesi e un Mondiale visto, per la terza volta, dal divano, l'Italia riparte da Roberto Mancini in panchina. E ci saranno subito impegni importanti di Nations League. Si parte il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio, il 5 ottobre appuntamento al Dall'Ara contro la Turchia, il 12 novembre a Milano, a San Siro, ci sarà la Francia. In mezzo due trasferte: quella del 28 settembre a Istanbul contro la Turchia e quella del 2 ottobre a Parigi, a Saint-Denis.
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