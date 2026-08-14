Immobile si ritira dal calcio: l'annuncio davanti ai compagni del Paris FC

Immobile si ritira dal calcio, il discorso di addio è commovente

Rivolgendosi ai suoi compagni di squadra, fermandosi di tanto in tanto a causa dell'emozione, Immobile ha spiegato: "Questo è un momento duro per me perché è la fine di un grande percorso, di una parte della mia vita. Amo il calcio con tutto il mio cuore, ma voglio essere onesto con me stesso rispetto alla situazione attuale. Non è una decisione facile. Siete una grande famiglia. Sono felice di stare con voi, di far parte di questo club, del nuovo allenatore (Liam Rosenior) e del suo staff; davvero con tutti, ma per me è il momento di stare con la mia famiglia, di passare più tempo con la mia famiglia. Mi hanno seguito ovunque. Ne ho bisogno dopo 17 anni. Se non sento di poter dare il massimo, anche se è dura, la mia decisione è di chiudere qui la mia carriera. Vi auguro il meglio. Tornerò a Parigi per vedere le vostre partite perché vi voglio un gran bene. Non siate tristi per me perché sono felice di stare con la mia famiglia e di iniziare pensare ai nuovi progetti per il mio futuro. Grazie a tutti ragazzi! Ciao!". E giù applausi. E via agli abbracci con tutti prima di andar via.

Immobile, il bilancio e i trofei di una splendida carriera

Si conclude una carriera leggendaria. Immobile appende gli scarpini al chiodo con un bilancio di 656 partite, 350 gol e 82 assist per quanto riguarda il suo percorso nei club. Prodotto del vivaio della Salernitana, ha indossato le maglie di Juve, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas, Bologna e Paris FC. In bacheca la Scarpa d'Oro vinta con la Lazio nella stagione 2019/20, sette titoli di capocannoniere della Serie A, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Supercoppa di Germania, una Supercoppa di Turchia e la vittoria del campionato di Serie B 2012 con il Pescara di Zeman, Insigne e Verratti, oltre a due edizioni del torneo di Viareggio. Miglior marcatore all-time della storia della Lazio, Immobile ha scritto la storia del club biancoceleste collezionando 340 presenze, realizzando 207 gol e offrendo 55 assist.

Immobile e l'Italia: indimenticabile la vittoria degli Europei nel 2021

Immobile ha dato il suo contributo anche all'Italia: 57 presenze e 17 gol dopo la trafila tra Under 21 e Under 20. Indimenticabile la vittoria degli Europei nel 2021 con l'Italia di Mancini. La sua firma con due reti: a bersaglio nella fase a gironi contro Turchia e Svizzera.