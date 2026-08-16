Dove vedere Liverpool-Como in tv? Dazn o Sportitalia, orario
Dopo l’1-1 ottenuto all’Emirates Stadium contro l’Arsenal (i Gunners si sono poi imposti ai calci di rigore), il Como è pronto ad affrontare il Liverpool nella straordinaria cornice di Anfield nell’ultima amichevole precampionato (sabato 22 agosto, alle 18:30, al Blyenergy Stadium contro l'Udinese). Un test che permetterà agli uomini di Fabregas di misurarsi contro un avversario di altissimo livello, in vista dello storico debutto in Champions League.
Liverpool-Como, l'orario
L'amichevole tra Liverpool e Como è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 19 (ore italiane), ad Anfield, a Liverpool. Prima della sfida, in programma alle 19, il Como disputerà un’altra amichevole, sempre contro il Liverpool, alle ore 12:30, a porte chiuse, visibile gratis su Como TV.
Dove vedere Liverpool-Como in diretta tv
Liverpool-Como sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e Como TV. È possibile attivare le omonime applicazioni su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Liverpool-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sportitalia e Como TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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