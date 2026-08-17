Malagò, la procura generale del Coni sollecita la Figc ad indagare sulla sua elezione
La Procura generale dello sport presso il Coni ha sollecitato la Procura federale della Figc ad aprire un fascicolo sulla posizione del presidente Giovanni Malagò. L'attuale numero uno della Federazione, eletto il 22 giugno con il 69% delle preferenze contro il 29% dell'altro candidato, Giancarlo Abete, non risulterebbe in regola con il tesseramento alla data della presentazione della candidatura stessa, requisito necessario secondo l'articolo 29 (comma 1) dello Statuto della Figc.
La pubblicazione di un documento datato 15 luglio
Il quotidiano 'La Stampa' ha pubblicato il documento datato 15 luglio della Procura generale dello sport firmato dal procuratore generale Ugo Taucer nel quale si sottolinea - in merito alla correttezza del tesseramento - “il mancato deposito di atti oggettivi in proposito” e il fatto che “non risulta essere stata attivata alcuna iniziativa di competenza amministrativa della Procura federale”. Per questo il procuratore Taucer ha chiesto una verifica al procuratore Giuseppe Chiné dato che nessun giudice ha stabilito se Malagò era tesserato visto che non è stata esaminata la questione in quel procedimento.
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