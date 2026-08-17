Malagò, la procura generale del Coni sollecita la Figc ad indagare sulla sua elezione

La pubblicazione di un documento datato 15 luglio

Il quotidiano 'La Stampa' ha pubblicato il documento datato 15 luglio della Procura generale dello sport firmato dal procuratore generale Ugo Taucer nel quale si sottolinea - in merito alla correttezza del tesseramento - “il mancato deposito di atti oggettivi in proposito” e il fatto che “non risulta essere stata attivata alcuna iniziativa di competenza amministrativa della Procura federale”. Per questo il procuratore Taucer ha chiesto una verifica al procuratore Giuseppe Chiné dato che nessun giudice ha stabilito se Malagò era tesserato visto che non è stata esaminata la questione in quel procedimento.