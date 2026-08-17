Lamour lascia la Fifa dopo aver contestato la linea Infantino: è ufficiale
“È il progetto di una sola persona e va fermato, siamo stati ingannati”, aveva detto Kevin Lamour, il direttore operativo della Fifa, una volta uscito allo scoperto il piano di Infantino di aprire i Mondiali a degli investitori privati. Un caso che ha portato allo scontro con l’Uefa e non solo, tanto da avanzare una richiesta di sfiducia in piena regola nei confronti dell’attuale presidente.
L'autoprofezia di Lamour
“Se questo significa che perderò il lavoro - aveva aggiunto Lamour - che così sia”. Detto, fatto. Uno dei dirigenti più stimati della federazione internazionale non lavora più per l’organizzazione guidata da Infantino. Il rapporto è stato interrotto oggi, con effetto immediato. È la fine che fa, oggi, chi contesta la linea presidenziale.
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