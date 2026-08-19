Nuovo palinsesto Dazn, perché non c'è "Open Var": tutta la verità sulla trasmissione sugli arbitri

Oggi Dazn ha diffuso i palinsesti della nuova stagione. E non c'è " Open Var ", il programma con tutti i retroscena arbitrali inediti, sempre molto seguito. Nonché discusso. Ma è possibile che sia stato davvero cancellato dal palinsesto? Stando a quanto risulta, tutte le parti in causa ne stanno ancora discutendo. Con ottimismo. Da capire se il programma sarà "Open Var" o un nuovo format ma, di sicuro, spazio all'analisi arbitrale sarà dato. Non resta, quindi, che aspettare. Anche perché pure in passato "Open Var" era iniziato sempre a campionato in corso.

Palinsesti Dazn, da Diletta Leotta agli opinionisti tutti i nomi

Tra le novità della stagione, dalla terza giornata ci sarà “Fantacalcio Night”, il nuovo appuntamento del venerdì sera che apre il weekend di Serie A. In diretta ogni venerdì dalle 19, il programma sarà dedicato al Fantasy Football con analisi, consigli di formazione e collegamenti in tempo reale con gli esperti di Dazm e Fantacalcio. Alla conduzione Tommaso Turci ed Eleonora Incardona, affiancati dagli opinionisti Dario Marcolin ed Emanuele Giaccherini, presenti a rotazione ogni settimana. La prima parte del programma sarà disponibile anche in modalità gratuita.

Il fine settimana calcistico proseguirà il sabato con “Vamos! Il Sabato della Serie A” condotto da Marco Russo. Il giornalista sarà affiancato da Giuseppe Pastore, nuovo ospite fisso della trasmissione, e, di volta in volta, dai talent tra cui Ciro Ferrara, Emanuele Giaccherini, Cristian Brocchi, Hernanes, Fabio Bazzani, presenti in studio per analizzare le partite e i protagonisti del weekend. La domenica sera resta nel segno di “Fuoriclasse” con Diletta Leotta alla guida del racconto del turno di campionato. Al suo fianco, gli ospiti fissi Andrea Marinozzi e Valon Behrami, e ad arricchire il confronto in studio, anche Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara e Alessandro Matri.

Il turno di campionato si chiude il lunedì con “4-3-2-1”, condotto quest’anno da Barbara Cirillo. La giornalista di Dazn accompagnerà i tifosi nella lettura più tecnica e tattica del campionato insieme ai telecronisti e agli opinionisti della piattaforma, Alessandro Matri (impegnato anche a Ballando con le Stelle il sabato sera da ottobre a dicembre) e Ciro Ferrara. Per la nuova stagione di calcio, Dazn ha pensato anche a un nuovo appuntamento infrasettimanale.

Da ottobre, la settimana si arricchisce con “UCL – coppia dei campioni”, il nuovo show condotto da Alessio De Giuseppe, dedicato alle squadre di Serie A impegnate nelle Coppe che approfondirà il cammino delle italiane.

Da Giorgia Rossi a Federica Zille, i volti sul campo di Dazn

Ad arricchire gli show, non mancheranno i collegamenti dal campo con alcuni dei volti più apprezzati di Dazn, tra cui Giorgia Rossi, Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille e Barbara Cirillo, protagonisti tra conduzione, collegamenti e presenza sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche. Su Dazn, poi, tornano gli Originals on demand più amati e gli approfondimenti vodcast pensati per far vivere ogni sfumatura della Serie A, anche oltre il fischio finale. Ogni martedì pomeriggio, le nuove puntate di BordoCam a cura di Davide Bernardi porteranno tutti i tifosi nei backstage più infuocato della Serie A. Pronto a tornare anche MySkills, il format originale DAZN in collaborazione con EA SPORTS FC 27: la nuova stagione analizzerà i segreti tecnici, i tiri e le abilità dei grandi protagonisti della Serie A. Il giovedì appuntamento con "Distinti e Popolari", il vodcast prodotto in collaborazione con Radio 24 e condotto da Michele Dalai e Carlo Genta: un format che parte dal calcio e dallo sport per raccontare storie e fenomeni della società contemporanea, con il contributo di grandi ospiti.

La partnership con Radio 24 proseguirà per tutta la nuova stagione di Serie A con "Tutti Convocati", il programma condotto da Carlo Genta e Pierluigi Pardo, in diretta tutti i giorni anche su DAZN. Torna anche News Zone by Antenna, programma di informazione quotidiano pensato per affiancare le dirette sportive della piattaforma. Un format informativo, concepito specificamente per un pubblico streaming-first, che propone una panoramica sulle principali notizie italiane e internazionali e aggiornamenti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della tecnologia, attraverso pillole informative e format di approfondimento. Inoltre, i tifosi del grande calcio potranno scoprire storie e documentari da tutto il mondo grazie alla library FIFA+ integrata solo su Dazn, e seguire in diretta su Radio TV Serie A rassegne stampa, approfondimenti e analisi tecniche, ogni giorno, dal mattino alla sera.