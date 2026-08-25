Alessandro Romano verso l'Italia: data la disponibilità al ct Mancini

Le giovanili le ha fatte con la Svizzera, ha esordito con l'Under 20 lo scorso ottobre. Ma adesso l'ipotesi che Alessandro Romano giochi con l'Italia è molto concreto. Il ragazzo, ex Roma ora al Cagliari, 20 anni compiuti lo scorso giugno, ha infatti dato la sua disponibilità al ct Mancini. L'allenatore azzurro, da sempre, ha un occhio speciale per i giovani (Zaniolo in primis, chiamato quando era ancora sconosciuto) e Romano era sulla lista già da un po'. Il gol meraviglioso contro il Parma ha, semplicemente, accelerato le cose. D'altronde, il centrocampista arrivato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto da Trigoria, piace davvero a tanti. Osservatori di Premier lo hanno visto dal vivo un anno fa e, pare, fossero presenti anche per la partita contro il Parma (dove c'era anche Mancini). Secondo alcune voci sarebbero soprattutto Manchester United e Arsenal a monitorarlo, ma il discorso è prematuro. Quest'anno Romano giocherà a Cagliari, poi si vedrà.