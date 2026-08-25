Il chiodo fisso di Infantino: calcio ai privati. Anche il Mondiale Under 15

Commercializzare sempre più il calcio con ricchissimi investitori privati, grazie ai quali incassare e ancora incassare. E allora, perché non cominciare dai calciatori più piccoli, deve essersi chiesto Gianni Infantino quando "ha intrattenuto nel corso dell’ultimo anno una serie di colloqui con investitori privati per valutare la possibilità di sviluppare e commercializzare un evento simile alla “Coppa del Mondo” Under 15, ispirato alla Little League World Series del baseball". La rivelazione è del New York Times, a firma di Adam Crafton che ha pubblicato il suo illuminante articolo su The Athletic, la piattaforma digitale sportiva del prestigioso quotidiano americano. Scavando e riscavando sul progetto di vendere una quota del prossimo Mondiale ai fondi privati, fallito sotto il peso di una rivolta planetaria, Crafton ha fatto una scoperta molto interessante.

Il "festival" dei baby talenti

"Secondo diverse fonti a conoscenza dei colloqui, che desiderano mantenere l’anonimato per salvaguardare i rapporti, l’organismo mondiale che governa il calcio ha sollecitato proposte per la commercializzazione di un “festival” giovanile dedicato al calcio, che avrebbe coinvolto tutte le 211 nazioni registrate come associate alla Fifa. I piani sono stati accantonati poco prima dei Mondiali e non è chiaro se abbiano avuto un ruolo in questo i colloqui segreti che Infantino ha intrattenuto con Thrive Eternal di Joshua Kushner, il fondo che intendeva diventare l’investitore principale nell’acquisizione di una quota del 21% delle attività commerciali e degli eventi della Fifa". Incidentalmente, Joshua Kushner è il fratello di Jared Kushner, genero di Donald Trump il grande protettore di Infantino al quale, prima della partita Usa-Belgio, telefonò perché la Fifa revocasse la squalifica di Balogun. Squalifica puntualmente sospesa, scatenando un uragano di proteste: ci pensarono i Diavoli Rossi a fare giustizia spazzando via la squadra di Pochettino 4-1. Scrive ancora The Athletic: "Thrive Capital ha rifiutato di commentare quando le è stato chiesto se fosse stata informata dei piani Fifa di commercializzare un torneo Under 15. Una proposta dettagliata: nel primo anno la competizione sarebbe dovuta essere riservata esclusivamente ai ragazzi. Ad elaborare l'iniziativa, un gruppo di imprenditori, tra cui Juan Carlos Rodríguez, ex commissario della Federazione calcistica messicana. Rodríguez ha ricevuto il sostegno di Eldridge Industries, una holding globale fondata e presieduta da Todd Boehly, presidente del Chelsea, squadra della Premier League, e comproprietario dei Los Angeles Dodgers. Hanno avuto colloqui con ESPN, emittente che da tempo trasmette la Little League World Series di baseball. Teatro dell’evento sarebbe dovuto essere l’Espon Wide World of Sports Complex, nei pressi di DisneyWorld a Orlando, in Florida. La Fifa, Eldridge, Espn e Rodríguez hanno rifiutato di commentare".

Israele e Palestina

C'è un altro retroscena. L'ego di Infantino, si sa, non conosce limiti, tanto che, secondo diversi media statunitensi, Trump vorrebbe addirittura candidarlo a segretario dell'Onu. Impossibile dimenticare la lapidaria affermazione del successore di Blatter in sede di inaugurazione del Mondiale in Canada, Messico e Usa: "Il calcio unisce il mondo". Come no? Basta chiedere alla nazionale iraniana, inverecondamente discriminata e bistrattata, costretta a fare avanti e indietro fra il Messico e la California per giocare le sue partite; oppure all'arbitro somalo Omar Artan, fermato per undici ore all'arrivo negli States e poi brutalmente rispedito a Mogadiscio, a causa dell'omonimia con un sospetto terrorista. Al riguardo,naturalmente Infantino non ha mosso un dito. Però, secondo The Athletic, in relazione al progetto Under 15, "il presidente della Fifa aveva anche pensato che la partita inaugurale del torneo potesse essere quella tra le nazionali di Israele e Palestina". Gli è andata male, così come nell'aprile scorso, gli è andato male il tentativo di convincere i rappresentanti delle federazioni calcistiche israeliana e palestinese a stringersi la mano posando insieme con Infantino per una fotografia sul palco del congresso Fifa, a Vancouver, in Canada.