L'Olanda come l'Italia: "Volevamo Guardiola per il ruolo di ct, ma ci ha detto..."

De Jong svela: "Volevamo Guardiola come ct dell'Olanda"

Guardiola, infatti, era finito anche sulla lista dell'Olanda, a caccia di un ct per ripartire dopo il deludente Mondiale con Ronald Koeman. A svelare il retroscena è stato il direttore tecnico Nigel de Jong, che ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Xavi: "Il nostro primo candidato per sostituire Ronald Koeman è stato Pep Guardiola, ma voleva ci ha risposto che voleva prendersi un anno sabbatico. Il nostro secondo candidato è stato Arne Slot, ma ha preferito rimanere attivo nel calcio dei club. Poi siamo passati al terzo candidato, l'uomo accanto a me, Xavi Hernandez". Dal canto suo l'ex centrocampista e allenatore del Barcellona, e nuovo ct dell'Olanda, non ha preso male l'ammissione di essere una 'terza scelta': "Beh, non è una brutta posizione essere arrivato dopo Guardiola e Slot, no? Non mi importa se sono terzo o decimo, perché sono arrivato all'università del calcio. Lavoreremo con passione, ambizione e desiderio, affinché i 18 milioni di abitanti olandesi siano orgogliosi della nostra squadra".