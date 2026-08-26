Presidenza Fifa 2027, la Figc ritira il sostegno alla candidatura di Infantino
La Figc ha reso nota la rinuncia al sostegno alla rielezione di Infantino come presidente della Fifa. C'è l'annuncio ufficiale. Il presidente della Giovanni Malagò ha spiegato: “Continueremo a lavorare al fianco dell’UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”.
Fifa, la Figc non sosterrà la candidatura di Infantino: il comunicato ufficiale
Il comunicato della Figc: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali".
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