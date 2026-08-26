Presidenza Fifa 2027, la Figc ritira il sostegno alla candidatura di Infantino

La Figc ha reso nota la rinuncia al sostegno alla rielezione di Infantino come presidente della Fifa. C'è l'annuncio ufficiale. Il presidente della Giovanni Malagò ha spiegato: “Continueremo a lavorare al fianco dell’UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”.