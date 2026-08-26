Presidenza Fifa 2027, la Figc ritira il sostegno alla candidatura di Infantino

Malagò: "Continueremo a lavorare al fianco dell’Uefa e delle altre federazioni europee"

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Pubblicato il 26.08.2026, 14:37 (Aggiornato il 26.08.2026, 14:55)

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La Figc ha reso nota la rinuncia al sostegno alla rielezione di Infantino come presidente della Fifa. C'è l'annuncio ufficiale. Il presidente della Giovanni Malagò ha spiegato: “Continueremo a lavorare al fianco dell’UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”.

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Fifa, la Figc non sosterrà la candidatura di Infantino: il comunicato ufficiale

Il comunicato della Figc: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali".

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