Nel corso di una partia, ogni allenatore è chiamato a prendere continuamente decisioni e ad assumersene la responsabilità. Spesso gli va male, qualche volta invece l'intuizione si rivela quella giusta. È la legge del calcio alla quale anche Cristiano Ronaldo non può sottrarsi, anche se a 41 anni suonati, l'istinto del calciatore prende il sopravvento. Bufera mediatica in Saudi League , dopo che il portoghese, al debutto dal primo minuto dopo il Mondiale, è stato sostituito all'intervallo dal tecnico Postecoglou , con l' Al Nassr sotto di due reti contro l' Al Ettifaq .

Cristiano Ronaldo incredulo, non nasconde la delusione

Pur essendo già rientrato subentrando, e segnando, dalla panchina, Cristiano Ronaldo era alla prima da titolare sul tradizionalmente ostico campo dell'Al Ettifaq, dove l'Al Nassr non vinceva da due anni. E il primo tempo conferma la cabala, complice l'espulsione del portiere Bento dopo pochi minuti e l'uno-due dei padroni di casa, che approfittano anche del disastroso Al-Otaibi, terzo portiere misteriosamente chiamato ad entrare in campo invece del dodicesimo. Situazione frustrante per Cristiano Ronaldo, che uscendo dal campo si lascia andare al solito show: braccia allargate, espressione lamentosa e addirittura la fascia da capitano sfilata dal braccio.