Veleno Cristiano Ronaldo, impazzisce per la sostituzione ma poi l'Al Nassr vince in rimonta: è bufera in Arabia VIDEO

Show disastroso del portoghese con la squadra sotto di due reti all'intervallo: la decisione di Postecoglou si è, invece, rivelata giusta vista la doppietta di Mané

3 min

Pubblicato il 26.08.2026, 17:04 (Aggiornato il 26.08.2026, 18:37)

Al NassrPostecoglouCristiano RonaldoSaudi League

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Nel corso di una partia, ogni allenatore è chiamato a prendere continuamente decisioni e ad assumersene la responsabilità. Spesso gli va male, qualche volta invece l'intuizione si rivela quella giusta. È la legge del calcio alla quale anche Cristiano Ronaldo non può sottrarsi, anche se a 41 anni suonati, l'istinto del calciatore prende il sopravvento. Bufera mediatica in Saudi League, dopo che il portoghese, al debutto dal primo minuto dopo il Mondiale, è stato sostituito all'intervallo dal tecnico Postecoglou, con l'Al Nassr sotto di due reti contro l'Al Ettifaq.

 

Cristiano Ronaldo incredulo, non nasconde la delusione

Pur essendo già rientrato subentrando, e segnando, dalla panchina, Cristiano Ronaldo era alla prima da titolare sul tradizionalmente ostico campo dell'Al Ettifaq, dove l'Al Nassr non vinceva da due anni. E il primo tempo conferma la cabala, complice l'espulsione del portiere Bento dopo pochi minuti e l'uno-due dei padroni di casa, che approfittano anche del disastroso Al-Otaibi, terzo portiere misteriosamente chiamato ad entrare in campo invece del dodicesimo. Situazione frustrante per Cristiano Ronaldo, che uscendo dal campo si lascia andare al solito show: braccia allargate, espressione lamentosa e addirittura la fascia da capitano sfilata dal braccio.

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