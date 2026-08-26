⁠Ansia in Ungheria: scomparso l'ex giocatore del Porto di Mourinho

Ore di tensione in Ungheria dove si registra la scomparsa di Akos Buzsaky . L'ex centrocampista è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine ungheresi che stanno ricostruendo i suoi ultimi spostamenti. Lo scorso 18 agosto è stato registrato come persona scomparsa. Buzsaky è celebre al pubblico calcistico per aver vinto il campionato portoghese, la Coppa di Portogallo e la Coppa Uefa con la maglia del Porto nel 2003, guidato in panchina da José Mourinho .

Akos Buzsaky scomparso: lo ricerca la polizia ungherese

La trama della vicenda si è infittita anche dopo la dichiarazione del padre sulla scomparsa del figlio: "Non sapevo che anche la polizia lo stesse cercando". Akos Buzsaky senior ha spiegato che il figlio trascorre gran parte del suo tempo in Grecia, specialmente nell'ultimo anno. Nel Paese ellenico l'ex calciatore ha diversi interessi economici per il suo nuovo lavoro da imprenditore nel settore delle costruzioni. Non vivendo insieme, i contatti tra i due non sono quotidiani e l’ultimo risale comunque alla settimana precedente alla scomparsa, quando Buzsaky si trovava in Ungheria.

Dal Porto di Mourinho alle serie minori inglesi

Buzsaky, dopo esserecresciuto all'MTK Hungaria, aveva provato il grande salto con il Porto di Mourinho, senza però riuscire ad affermarsi e non venendo riconfermato nell'annata successiva nella quale i portoghesi avrebbero vinto la storia Champions League. Da lì la sua carriera si è consolidata nelle serie minori inglesi con le maglie del Plymouth Argyle, del Queens Park Rangers, del Portsmouth e del Barnsley. La sua ultima esperienza in campo risale al 2015 con il Ferencváros. Dopo il ritiro, Buzsaky ha provato a rimanere nel mondo del calcio, senza però grandi risultati sia da allenatore che da dirigente tecnico. Ora si attendono ulteriori dettagli per chiarire le ragioni della sua scomparsa.