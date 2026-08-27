L'Uefa vuole denunciare Infantino: chiesti documenti Fifa alla Corte Usa

La Uefa intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino presso i tribunali svizzeri, e per farlo ha chiesto alla Corte distrettuale Usa di emettere un'ordinanza per l'accesso a documenti Fifa ritenuti "probatori". È questo, secondo fonti Uefa a Montecarlo, l'ultimo capitolo della battaglia tra la confederazione europea del calcio e il presidente della Fifa, per possibile cattiva gestione finanziaria in relazione al suo fallito piano di vendita dei futuri profitti dei Mondiali a investitori privati.