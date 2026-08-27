L'Uefa vuole denunciare Infantino: chiesti documenti Fifa alla Corte Usa
La Uefa intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino presso i tribunali svizzeri, e per farlo ha chiesto alla Corte distrettuale Usa di emettere un'ordinanza per l'accesso a documenti Fifa ritenuti "probatori". È questo, secondo fonti Uefa a Montecarlo, l'ultimo capitolo della battaglia tra la confederazione europea del calcio e il presidente della Fifa, per possibile cattiva gestione finanziaria in relazione al suo fallito piano di vendita dei futuri profitti dei Mondiali a investitori privati.
La mossa dell'Uefa contro Infantino
La Uefa ha annunciato oggi di aver depositato presso un tribunale di Manhattan la documentazione per richiedere l'acquisizione di prove da parte del fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Il fondo creato da Joshua Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump, avrebbe dovuto essere l'investitore principale, intenzionato a pagare alla Fifa 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% in una società controllata creata ad hoc per gestire sotto l'aspetto commerciale i principali eventi calcistici, inclusi i Mondiali.
Il documento di 56 pagine dell'Uefa contro Infantino
"La Uefa e i suoi legali stanno valutando l'avvio di un procedimento penale svizzero contro Infantino e possibilmente altri funzionari Fifa per cattiva gestione ai sensi dell'articolo 158 del Codice penale svizzero", affermano gli avvocati della Uefa in un documento di 56 pagine visionato dall'Associated Press. Il documento suggerisce che la cifra di 4,2 miliardi di dollari potrebbe essere un "prezzo fraudolentemente fuori mercato promosso da Infantino a proprio vantaggio". Il presidente della Fifa ha abbandonato il piano di cessione il 1° agosto, in seguito alle forti proteste dei vertici del calcio mondiale, tra cui la Uefa.
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